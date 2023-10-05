Иммунолог Крючков заявил о способности «эриса» лучше обходить иммунитет

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.
Симптоматика у нового штамма такая же, как и у других видов коронавируса.
По его словам, несмотря на это, тяжёлое течение и даже летальный исход при этом штамме коронавируса всё же возможны.
Специалист подчеркнул, что защититься от вируса и новых его штаммов может помочь вакцинация, которая способна спасти как от самой инфекции, так и от её тяжёлого течения.
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«Существенных отличий в патогенности и числе летальных исходов тоже нет. Зато его можно считать более заразным, чем его предшественники. Он чуть лучше обходит специфический иммунитет», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.
Специалист подчеркнул, что защититься от вируса и новых его штаммов может помочь вакцинация, которая способна спасти как от самой инфекции, так и от её тяжёлого течения.
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Мелисса Тимофеева