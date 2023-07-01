Иммунолог Продеус рассказал, чем категорически нельзя лечить ожоги

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Россияне зачастую неправильно лечат ожоги, рассказал аллерголог и иммунолог Андрей Продеус
По словам Андрея Продеуса, наиболее распространенной ошибкой в лечении ожогов является попытка нанести на обожжённую кожу подсолнечное масло или сметану. Врач Продеус предупреждает о том, что такое «лечение» может закончиться инфекционными заболеваниями.
Также плохой идеей является попытка наложить лед на обожженную кожу: это может усугубить тяжесть травмы.
Лучшим способом лечения ожогов, по мнению Андрея Продеуса, считается нанесение на кожу мази с пантенолом. Также следует принять медикаменты, которые снимают воспаление: обезболивающее или антигистаминное.
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Также плохой идеей является попытка наложить лед на обожженную кожу: это может усугубить тяжесть травмы.
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Мария Фирсова