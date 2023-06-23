Иммунолог Продеус рассказал об основных мифах об аллергии

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Иммунолог Андрей Продеус назвал мифом информацию о том, что лысые кошки гипоаллергенны
Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, что аллергии на тополиный пух нет, а также назвал мифом мнение о том, что лысые кошки не вызывают аллергию.
По словам специалиста, гипоаллергенных кошек просто не существует. По данным специалиста, аллергия возникает не на шерсть, а на выделения потовых желез, экскременты.
Специалист считает мифом мнение о том, что тополиный пух может вызвать аллергию. На самом деле тополиный пух является переносчиком 100 тысяч разных вариантов аллергенов: он переносит пыльцу растений, на которые у людей есть аллергия, но сам пух не аллерген.
Ранее терапевт Хухрев объяснил, почему в огороде нужно работать в перчатках. В интервью радио Sputnik терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что в огороде и на природе можно заразиться опасными инфекциями, передающимися через почву. Например, столбняком. По словам врача, можно заразиться токсоплазмозом, если по почве ходят бездомные кошки или собаки. Чтобы избежать проблем, перед контактом с почвой нужно надеть средства защиты.
По словам специалиста, гипоаллергенных кошек просто не существует. По данным специалиста, аллергия возникает не на шерсть, а на выделения потовых желез, экскременты.
Ранее терапевт Хухрев объяснил, почему в огороде нужно работать в перчатках. В интервью радио Sputnik терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что в огороде и на природе можно заразиться опасными инфекциями, передающимися через почву. Например, столбняком. По словам врача, можно заразиться токсоплазмозом, если по почве ходят бездомные кошки или собаки. Чтобы избежать проблем, перед контактом с почвой нужно надеть средства защиты.
Мария Фирсова