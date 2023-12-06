Иммунолог Продеус развеял миф о нашумевшей микоплазменной пневмонии

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Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зарегистрированы в России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что заболевание выявили на фоне роста заражения в ряде зарубежных стран.
Однако врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отметил, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.
Андрей Продеус подчеркнул, что при микоплазменной пневмонии наблюдается сухой и длительный кашель. Часто заболевание встречается среди детей и подростков. Однако выявить заболевание помогут только анализы в платной клинике или во время обследования уже после госпитализации.
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«Микоплазма по сути – это бактерия, микоплазменная инфекция и микоплазменная пневмония – это поражение лёгких. ОРВИ по определению — это респираторная вирусная инфекция, которая затрагивает в основном верхние дыхательные пути и проявляется в виде больного горла, заложенного носа, соплей. Когда мы говорим о микоплазменной пневмонии, то основным местом поражения являются лёгкие, и вся клиника строится на том, что лёгкие плохо дышат. Ничего нового здесь вообще не появилось, такие случаи встречаются постоянно», — отметил специалист.
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Екатерина Шмакова