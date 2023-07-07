Иммунолог Волчков: вакцина от менингококка может не подействовать при высоких дозах патогена

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Иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предупредил, что при высоких дозах патогена, а также при совпадении штамма вакцина против менингококка может не сработать.
«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься», — отметил в беседе с Газета.ру Волчков.
Он также заявил, что, поскольку такая вакцина не включена в календарь прививок в России, то и иммунитета в российской популяции к заболеванию нет.
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Мелисса Тимофеева