Иммунолог Ярцева перечислила способы защиты от сезонных болезней

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Терапевт напомнила, что, хотя вакцинация и не является панацеей от таких заболеваний, как грипп или коронавирус, но после её прохождения вакцинированный человек перенесёт заболевание в более лёгкой форме и с меньшими последствиями. Тем не менее, делать прививку обязательно не всем — многое зависит от того образа жизни, который ведёт человек.
«Если вы удаленно работаете, вы не вынуждены в общественном транспорте куда-то тащиться рано, вы высыпаетесь, занимаетесь спортом, хорошо питаетесь и не курите, то, в принципе, можете не вакцинироваться. Эти факторы очень сильно влияют на состояние здоровья и состояние иммунной системы», — подчеркнула Ирина Ярцева.Кроме того, врач напомнила о необходимости обращаться за медицинской помощью тем, у кого диагностированы диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) или иные бронхолёгочные заболевания. Это необходимо затем, «чтобы врач проверял наличие хрипов <...> потому что, если не будет достигнут контроль по астме или хроническому обструктивному бронхиту — это уже риск того, что более тяжело будут протекать инфекции», — пояснила иммунолог.
Также доктор Ярцева посоветовала в связи с грядущим началом отопительного сезона регулярно проветривать помещение и следить за влажностью воздуха, так как при пересыхании слизистой и-за слишком тёплого воздуха в помещениях сезонные вирусы получают возможность почти без помех проникнуть в организм человека.
В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.
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