Иммунолог Ярцева заявила о неочевидных признаках диабета

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что неочевидными симптомами диабета могут быть сухость во рту, частые ночные мочеиспускания и постоянная жажда.
«Если у человека резко появился грибок ногтей или опоясывающий лишай, то нужно срочно обратиться к врачу и узнать уровень сахара в крови», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ярчцева.Она отметила, что при обнаружении у себя таких признаков нужно немедленно обращаться к врачу.
А врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, рассказал о том, как подготовить свой организм к закаливанию.
«Холод — мощнейший стимулятор нашего природного иммунитета. Но начинать закаливаться нужно до сезона простуд, чтобы встретить его во всеоружии. Пробуйте ходить босиком по снегу, хотя бы минуты две в день. Вы просто потом почувствуете, получите удовольствие от этого. Закаливание вообще даёт помимо здоровья колоссальное удовольствие и самоуважение», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
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