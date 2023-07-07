Иммунолог Жемчугов: Бактериальный менингит может привести к инвалидности и смерти

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Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что самой тяжёлым видом, от которого люди могут стать инвалидами и даже умереть, является бактериальный.
«Самый тяжёлый менингит — бактериальный, люди могут стать инвалидами или умереть. Передаётся воздушно-капельным путём, может долго сидеть в носоглотке, никак не проявляясь, но заражая других людей. Начинается с высокой температуры, в лежачем положении человеку трудно согнуть ногу, сильная боль в спинных мышцах, общее состояние тяжёлое», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.
А вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
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Мелисса Тимофеева