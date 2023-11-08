Иммунолог Жемчугов назвал гонконгский грипп обыкновенным заболеванием

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что гонконгский грипп никакими страшными особенностями не обладает, а является обычным заболеванием.
«Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает, обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование «гонконгский» <…> Болеют люди им каждый год, и в вакцинах он есть, так что бояться нечего, но надо дифференцировать диагностику с другими вирусами», — разъяснил в беседе с RT Жемчугов.
А академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что касаемо гонконгского гриппа лучше всего сосредоточиться именно на иммунизации населения, в частности на вакцинации. При этом, он назвал категории граждан, которым необходимо привиться от заболевания.
«Это те, кому вакцинация необходима по медицинским показаниям — школьники, старшее поколение, люди, работающие в тех областях, где идёт постоянный контакт с людьми: учителя, врачи, работники торговли, общепита и журналисты», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
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