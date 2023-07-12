Иммунолог Жемчугов прокомментировал ситуацию отравления детей в Орске

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил сообщение о том, что причиной отравления детей в городе Орске Оренбургской области, предположительно, стал йогурт, и отметил, что лечение в таких случая проходит с помощью антибиотиков.
«В течение суток должен быть диагноз. Лечить в соответствии с поставленным микробиологическом диагнозом. Это антибиотики широкого спектра действия. В зависимости от возраста детей. Но детям ещё очень важно компенсировать потерю жидкости, так как если это понос и рвота, то потеря жидкости очень большая», — заявил в беседе с RT Жемчугов.
До этого сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов. Источником массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт, которым их накормили в садиках. Так, в скорую помощь в общей сложности обратились 36 родителей с приблизительно одними и теми же жалобами на состояние детей — тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул. Восьмерых детей в итоге госпитализировали с диагнозом «пищевая интоксикация» в состоянии средней тяжести.
Читайте также:
SHOT: Массовое отравление в детсадах Орска вызвано испорченным йогуртом
В Воронежской области произошло массовое отравление детей в летнем лагере
Заражённой медвежатиной в Забайкалье жителей угостили приезжие охотники
Мелисса Тимофеева