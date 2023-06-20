Инфекционист Никифоров рассказал, что самостоятельно распознать сальмонеллу в шаурме не получится

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Сальмонелла, которая стала причиной отравления шаурмой 103 человек в Братске, могла попасть в продукт из-за антисанитарии, которая царила на кухне заведения, сообщил инфекционист Владимир Никифоров
Доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал РЕН ТВ, что сальмонелла встречается там, где нарушают санитарные нормы во время приготовления пищи. Носителями могут быть являться животные, к примеру, курица, и люди.
Большое количество отравившихся людей в Братске свидетельствует о том, что шаурму не прожарили как следует: высокая температура уничтожает инфекцию.
Владимир Никифоров рассказал, что заражение сальмонеллой может привести даже к смерти.
Ранее сообщалось, что 103 жителя Братска отравились шаурмой в местном заведении. За медицинской помощью после посещения кафе обратился 103 человека, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация. Ранее сообщалось о 62 отравившихся. Все пострадавшие покупали шаурму в одном и том же заведении.
Большое количество отравившихся людей в Братске свидетельствует о том, что шаурму не прожарили как следует: высокая температура уничтожает инфекцию.
Ранее сообщалось, что 103 жителя Братска отравились шаурмой в местном заведении. За медицинской помощью после посещения кафе обратился 103 человека, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация. Ранее сообщалось о 62 отравившихся. Все пострадавшие покупали шаурму в одном и том же заведении.
Мария Фирсова