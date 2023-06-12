Инфекционист Поздняков назвал заболевания, которые могут переносить комары

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По словам эксперта, если аллергия достаточно сильная или укусов много, то грозит достаточно сильный отек и реакция. В таком случае необходимо принять антигистаминные средства.
В России комары могут переносить туляремию, существует риск заразиться паразитарными инфекциями, к примеру, дирофиляриозом. Его источниками чаще всего становятся одичавшие собаки и кошки. Комар кусает такое животное, у которого есть личинки паразитов в крови, а потом они могут попасть в организм человека после укуса, предупреждает Андрей Поздняков.
Ранее сообщалось, что на таиландском Пхукете стремительно распространяется неизвестный вирус. Tourprom.ru пишет, что распространение болезни зафиксировано в 3 разных районах Пхукета. Министерство здравоохранения Таиланда открыло на Пхукете Центр экстренной помощи. Основными симптомами вируса являются сильная диарея, спазмы желудка, рвота и субфебрильная температура.