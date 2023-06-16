Инфекционист Поздняков предупредил, что чрезмерное употребление воды вызывает отек мозга

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СМИ: Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о риске отека мозга из-за чрезмерного употребления воды
Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что может произойти с организмом, если пить очень много воды. Об этом пишет «Доктор Питер».
Специалист объяснил, что нужно пить столько воды, сколько хочется. Не нужно пытаться ежедневно употреблять определенное количество жидкости.
Он подчеркнул, что избыток жидкости в организме более опасен, чем дефицит. Врач предупредил, что злоупотребление может привести к отеку и набуханию мозга.
Ранее «Радио 1» писало, что онкологи назвали привычки, снижающие риск разных видов рака. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Специалист объяснил, что нужно пить столько воды, сколько хочется. Не нужно пытаться ежедневно употреблять определенное количество жидкости.
«Нужно учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион. Есть еще и состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота и другие», — цитирует издание слова Позднякова.
Он подчеркнул, что избыток жидкости в организме более опасен, чем дефицит. Врач предупредил, что злоупотребление может привести к отеку и набуханию мозга.
Ранее «Радио 1» писало, что онкологи назвали привычки, снижающие риск разных видов рака. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян