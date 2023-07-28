Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым

В обследовании приняли участие около 1900 взрослых людей в возрасте от 28 до 64 лет. Их состояние анализировалось от двух месяцев до двух лет. Каждый анализ был опубликован в период с 1990 по 2021 год в США, Европе, Азии и Новой Зеландии. Участники были подобраны с учётом уже имеющихся проблем с сердечно-сосудистой системой или с риском заболевания.Для каждого человека была подобрана индивидуальная диета, начиная от веганской низкожировой с полным отказом от животных продуктов до более легкой формы диеты, разрешающей употребление молочных продуктов и яиц.Результатом анализа стало то, что у людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.Диетолог Гинзбург рекомендовалНутрициолог Маломуж назвалаТренер по омоложению Трескова назвала