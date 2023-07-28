Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов отметил, что в настоящее время разработаны и применяются такие препараты, которые способны полностью излечить пациента с гепатитом С за два-три месяца.
Сегодня, 27 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит — это воспаление печени, при котором разрушаются ее клетки. Последние достижения медицины и фармацевтики позволяют эффективно бороться с этим опасным вирусом и быстро излечивать пациентов, которых еще недавно сочли бы безнадежными.
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Александр Бойцов