Инфекционист Коновалов: Вероятность заражения ВИЧ от укола использованным шприцем составляет 0,3%

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Недавно в Москве ребенок укололся иглой шприца, воткнутого в сидение машины каршеринга, в котором был наркотик мефедрон. Сразу вспомнились страшные истории о злоумышленниках, раскидывающих иглы, зараженные ВИЧ, чтобы случайный человек укололся и заболел.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов рассказал, что наибольшей заразностью среди всех инфекций, передающихся минуя пищеварительный тракт (парентеральных), обладает вирус гепатита В. Чтобы заразиться им, достаточно в 100 раз меньшей дозы чем ВИЧ.
Что касается самого вируса иммунодефицита человека, то он может передаваться при незащищенных половых контактах, при переливании крови от зараженного донора, при уколах иглами и шприцами, на которых осталась зараженная кровь, от зараженной женщины ребенку при беременности, родах и последующем кормлении, если она не принимает специальную терапию.
Причем специалист отметил, что ВИЧ не живет в сухой крови и вне организма человека очень быстро погибает. Если даже кто-то оставит иглу с зараженной кровью, то вируса на ней будет недостаточно для инфицирования при уколе и тот скоро погибнет на воздухе. Существует очень малая вероятность заражения от использованного больным человеком шприца — порядка 0,3%. И то она рассчитана для медицинских работников, то есть в обычной жизни такая вероятность еще меньше.
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Что касается самого вируса иммунодефицита человека, то он может передаваться при незащищенных половых контактах, при переливании крови от зараженного донора, при уколах иглами и шприцами, на которых осталась зараженная кровь, от зараженной женщины ребенку при беременности, родах и последующем кормлении, если она не принимает специальную терапию.
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Александр Бойцов