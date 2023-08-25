Инфекционист Коновалов: Вероятность заражения ВИЧ от укола использованным шприцем составляет 0,3%

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что прививки против гриппа рекомендуется делать в сентябре-октябре, а от COVID-19 - каждые пол года. Вакцинация не только предотвращает тяжелые заболевания, но и снижает тяжесть течение болезни, пишет Lenta.ru.