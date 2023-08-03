Инфекционист Малышев: Американский способ борьбы с вирусами может стать «прорывом»

В ходе обследования, врачи выяснили, что у пожилой пациентки вышел из строя электрокардиостимулятор — аппарат, который отслеживает частоту сердечных сокращений и при необходимости увеличивает её. А такой низкий пульс мог легко привести к остановке сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели замену блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла около 30 минут», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.

Работу кардиостимулятора сердца нужно проверять каждый год, а пациентка этого не делала. Специалист подчеркнул, что плановые осмотры нужно делать регулярно. На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо, она выписана под наблюдение врача.