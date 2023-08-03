Инфекционист Малышев: Американский способ борьбы с вирусами может стать «прорывом»

«Сейчас существуют большие проблемы с созданием новых противовирусных препаратов, так как вирусы быстро мутируют. Поэтому данное изобретение может стать прорывом в создании новых противовирусных препаратов. Но должно пройти хотя бы несколько лет, прежде чем это будет использовано в практике», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
До этого, учёные Нью-Йоркского университета создали короткие молекулы, способные повреждать оболочку ряда смертельно опасных вирусов. На основе этого метода намерены создать специальные медицинские препараты.
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