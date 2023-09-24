Инфекционист Поздняков заявил о низком иммунитете россиян перед новым штаммом COVID

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что перед новым штаммом коронавируса «Пирола» россияне практически беззащитны. Об этом сообщает URA.RU.
По мнению Позднякова, коронавирусные антитела не сдерживают заболевание. Инфекционист считает, что на данный момент необходима нужна вакцина, которая будет актуальной против новых штаммов. Он пояснил, что новые варианты коронавируса значительно отличаются от всех первых штаммов.
Врач подчеркнул, что теперь для всех людей есть риск развития постковидного синдрома.
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«На сегодня это совершенно разные вирусы, и антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов», — рассказал Поздняков.
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Екатерина Коршунова