Инфекционист Тимаков: У детей часто путают с ОРВИ инфекции и аллергии

Фото: istockphoto.com/Ridofranz
Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у детей зачастую с ОРВИ можно перепутать другие опасные недуги, такие, как бактериальные инфекции и аллергии.
Врач отметил, что всё дело в симптомах, которых схожи с ОРВИ. Среди них: температура, насморк, боль в горле, кашель.
При этом, подчеркнул специалист, менингит и пневмонию перепутать с ОРВИ не получится, поскольку симптоматика у этих заболеваний разная.
Читайте также:
Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть
Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных
«С этими же симптомами могут протекать и некоторые другие заболевания, которые взрослые могут перепутать с ОРВИ. Например, бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов, острая ситуация, которая связана с воздействием агрессивных внешних факторов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Тимаков.
Читайте также:
Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть
Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных
Мелисса Тимофеева