Инфекционист Тимаков: У детей часто путают с ОРВИ инфекции и аллергии

Нас с детства учили, что хлеб всему голова, что его нужно есть с каждым приёмом пищи. Но на самом деле это не так. Взрослому человеку будет достаточно трёх ломтиков хлеба. К тому же изделие должно быть приготовлено из правильных продуктов, рассказала «Радио 1» диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.