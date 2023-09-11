Инфекционист Викулов развеял миф о рвоте при отравлении

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«Рвота – это не только симптом отравления, рвота может быть при нарушении мозгового кровообращения у пожилого человека, при панкреатите и при холецистите, при желудочно-кишечном кровотечении и при опухоли мозга или при черепно-мозговой травме», — сказал Викулов.Читайте также:
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