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Инфекционист Жильцов рассказал о новой простуде с затяжным эффектом

27 ноября 2023, 14:30
Фото: istockphoto / fizkes

Фото: istockphoto / fizkes

Инфекционист НИКИ Антон Жильцов детства рассказал о новом затяжном ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В России были зафиксированы случаи затяжной простуды до трех месяцев. Основными симптомами были выявлены кашель, боли в животе, расстройство кишечника и повышенное потоотделение.

« <…> Клинические проявления болезни чем-то напоминают коклюш. Часто в начале заболевания пропадает голос на несколько дней. Температура поднимается не выше 37,5 градусов, но при этом заболевшие чувствуют слабость, вялость, ломоту в суставах и усталость, как будто пробежали марафон. А потом начинается выматывающий кашель, который длится неделями и даже месяцами», - поделился заместителя главврача по медицинской части НИКИ детства, врача-инфекциониста Антон Жильцов.


Стоит отметить, что данная инфекция отличается от обычного гриппа даже симптомами. По словам врача, точно понять что это за болезнь можно будет только с появлением тест-системы.

Кроме этого, данную длительную форму респираторной вирусной инфекции обнаружили ученые Лондона.

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Эксперт рассказал, чем опасен просмотр порнографии
Врач Кондон объяснил, в чем заключается главная опасность порнографии
27 ноября 2023, 15:34

Фото: istock / M-Production

Фильмы для взрослых устанавливают нереалистичные стандарты в сексе, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к сексу. Об опасности порнографии предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон, сообщает агентство news.com.au.

Кондон заявил, что главной опасностью порнографии является  навязывание неправильных убеждений о сексе.  

«Несоответствие реальности и ожиданий нередко возникает из-за воздействия порнографии и провоцирует стыд, беспокойство, а также нездоровое и неуважительное поведение по отношению к партнеру», — заверил эксперт.
К примеру, средняя продолжительность  полового акта составляет пять с половиной минут, но в порнографических фильмах длительность гораздо больше. Он отметил, что со временем человек воспринимает происходящее в таких фильмах как норму, а реальный секс уже не кажется таким интересным и не приносит должного удовольствия. 

Кондон призвал ограничить просмотр  контента для взрослых и чаще обсуждать тему секса со своим партнером.

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Врач Уланкина заявила о серьёзных проблемах энергетиков

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#эксперт
#человек
#отношения
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Врач Уланкина заявила о серьёзных проблемах энергетиков
27 ноября 2023, 15:28

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.
Она отметила, что напиток не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

«На первый взгляд в составе энергетических напитков нет каких-то критически опасных ингредиентов. Как правило, в них входят кофеин и сахар, а также некоторые аминокислоты, которые в нормальном состоянии присутствуют в организме, и природные компоненты. Как и во многих других продуктах промышленного производства, в составе энергетиков присутствуют красители и консерванты», — добавила в беседе с RT Уланкина.

Она отметила, что заменить энергетики для придания организму бодрости можно натуральными соками и смузи из овощей, ягод и фруктов.

А в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области заявили, что в регионе в этом году снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Как передают «Вести Подмосковья», число таких случаев сократилось на 5%, в том числе, из-за развития кардиологической службы и проведения профилактической работы среди населения.

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#смертность
#питание
#здоровье
#напитки
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Подмосковные врачи спасли от смерти мужчину с инфарктом миокарда
27 ноября 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи предотвратили летальный исход мужчины с инфарктом миокарда.Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
55-летний мужчина поступил в кардиологическое отделение больницы с гипертоническим кризом. По результатам ЭКГ ему диагностировали инфаркт нижней стенки миокарда.

«Пока ждали скорую, пациенту провели тромболитическую терапию – ввели лекарственный препарат для растворения тромба и открытия кровотока в сердечную мышцу. За это время он дважды пережил клиническую смерть на фоне инфаркта. Ему несколько раз делали дефибрилляцию сердца – до возобновления нормального сердцебиения.<…> В итоге мы смогли выиграть время и спасти человеку жизнь», - поделился заведующий кардиологическим отделением Илья Мануйлов.
Стоит отметить, что благодаря своевременной помощи врачей мужчину смогли стабилизировать и отвезти в сосудистый центр, где ему провели необходимое лечение. Кроме этого, после восстановления пациент вернулся в кардиологическое отделение Балашихинской больницы, что бы поблагодарить врачей за помощь и подарить им цветы. 

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#подмосковье
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Диетолог Королева рекомендовала женщинам съедать не более 280 мл пищи за раз
27 ноября 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Dreamer Company

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что для того, чтобы держать свой вес в норме и даже скинуть его, женщинам лучше не съедать за один раз более 280 мл пищи.
По словам врача, для мужчин эта норма составляет 350 мл.

Специалист напомнила, что количество энергии, полученной с питанием, должно быть равно количеству растраченной в течение дня энергии, в противном случае будут откладываться жир.

«Порции не должны быть очень большими. Женщинам нужно не более чем 250-280 мл еды на прием, а мужчинам – не более 350 мл. Именно литраж здесь имеет значение, потому как важно сохранить объем желудка, не растягивая его едой», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она добавила, что не менее значимым для поддержания нормального веса является сочетание ингредиентов употребляемых в пищу блюд.

Ранее сообщалось, что учёные нашли особое соединении MIC, способное замедлять процессы старения. Оно поддерживает хорошую работу митохондрий в организме, а также удаляет продукты распада после воздействия митохондрий на другие клетки. Как передаёт utro.ru, MIC может препятствовать образованию тромбов, развитию бактериальных и грибковых инфекций, опухолей и вирусов, а также защите нервной системы.

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#питание
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#диетолог
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Эндокринолог Тлиф рассказала о профилактике ожирения у детей
27 ноября 2023, 12:50

Фото: istockphoto / yacobchuk

Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как возникает проблема избыточного веса и ожирения у детей и как с этим бороться. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам врача, у детей в 15-20% случаев возникают проблемы с лишним весом.

«Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм и их расход, переедание и недостаточность двигательной активности. И конечно, эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса, но они встречаются лишь в 5% случаев. <…> Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля», - подчеркнула специалист.
Стоит отметить, что в борьбе с лишним весом у ребенка основную роль играет ​семья. Для этого нужно начать менять питание дома. ​Врач отметила, что начать стоит с отказа от вредных продуктов и увеличить физическую активность, больше гулять/играть на свежем воздухе всей семьей.

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Смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье за год снизилась на 5%
27 ноября 2023, 12:15

Фото: Минздрав МО

В Московской области снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Одна из главных причин – развитие кардиологической службы и профилактическая работа среди населения. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В этом году смертность от болезней кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, большой работе по профилактике заболеваний», – пояснила Стригункова. 
Как напомнили в министерстве, пройти диспансеризацию и проверить здоровье в Подмосковье можно как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот.  
 
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В Подмосковье врачи откачали у женщины 25 литров лишней жидкости

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В Подмосковье врачи откачали у женщины 25 литров лишней жидкости
27 ноября 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Реутовские врачи спасли женщину, откачав из её организма 25 литров лишней жидкости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 45-летнюю женщину в больницу с острым панкреатитом. Также состояние пациентки сопровождалось сахарным диабетом, сильнейшим обезвоживанием организма и электролитными нарушениями.

С началом терапии у пациентки развились асцит и гидроторакс. Также у нее зафиксировали признаки отека головного мозга.

«Пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Это позволило стабилизировать состояние женщины. Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ. Однако ситуация отягощалась развитием пневмонии и скоплением жидкости в легких. Пациентке был проведен торакоцентез - прокол грудной стенки с последующей эвакуацией  жидкости из плевральной полости под УЗИ-контролем, а также назначена антибактериальная терапия. Суммарно мы откачали 25 литров жидкости», — поделился заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Стоит отметить, что после лечения женщина вернулась в свой исходный и у неё полностью восстановилась работа почек.

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#узи
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В Раменском врачи удалили из колена ребенка 3-сантиметровую щепку
27 ноября 2023, 11:07

Раменские врачи извлекли из колена пятилетнего ребенка 3-сантиметровую щепку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В  больницу 5-летний ребенок поступил с раной на левой ноге около колена, которая не заживала более месяца.


«Мы приняли решение о проведении операции, в ходе которой обнаружили и извлекли щепку размером около 3 см. Как она там оказалась, выяснить не удалось. Ткани, окружавшие щепку, мы иссекли и установили дренаж. Серьезных последствий для здоровья ребенка не было благодаря тому, что инородное тело не успело проникнуть в суставную сумку колена <…>», - поделился заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Кроме этого, врач отметил, что при попадании инородного тела в суставную сумку происходит гнойный процесс в мягких тканях, который отражается на коленном суставе, вызывая гнойное воспаление. Такая рана может в дальнейшем привести к операциям на суставе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациента уже выписали. Также врачи  предупредили, что самолечения может привести к необратимым последствиям.

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#лечение
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Минздрав: Медики осмотрели более 700 человек, эвакуированных из сектора Газа
27 ноября 2023, 09:01

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Российские врачи осмотрели более 700 человек, которые были эвакуированы из зоны конфликта в секторе Газа, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, 11 ноября через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа была эвакуирована первая группа россиян, в составе 70 человек.

«С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По словам представителей Минздрава, среди осмотренных был выявлен 41 случай остро обострившихся патологий, 51 случай прогресса хронических заболеваний, два случай минно-взрывных травм, а также 18 случаев распираторно-вирусных заболеваний. Помимо этого, специалисты осмотрели 10 беременных женщин. 

В настоящий момент между сектором Газа и Израилем проходит гуманитарная пауза. По предварительной договоренности, она должна продлиться четыре дня. В этот период стороны конфликта обмениваются заложниками и заключенными, в Газу едут грузовики  с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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