Испанские учёные выяснили, какой кофе помогает похудеть

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Испанские учёные из государственного университета Наварры выяснили, что кофе без сахара способствует потере веса.
Он ускоряет метаболизм и стимулирует симпатическую нервную систему, пишет NewsMedical.
В исследовании участвовали около 155 тысяч любителей кофе. Ученые провели анализ уровня потребления кофе без кофеина и с кофеином, а также с сахаром, сливками и подсластителями.
Спустя 4 года выяснилось, что участники, регулярно употреблявшие кофе с ложкой сахара, прибавили 0,09 кг. Те, кто пил кофе с молоко или сливками, держали свой вес. Участники, которые каждый день выпивали чашку несладкого кофе без молока, за 4 года скинули 0,12 кг.
Это может быть связано со способностью кофе разгонять метаболизм, увеличивая количество сожженных калорий. Также кофе возбуждает симпатическую нервную систему. Это побуждает человека больше двигаться.
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В исследовании участвовали около 155 тысяч любителей кофе. Ученые провели анализ уровня потребления кофе без кофеина и с кофеином, а также с сахаром, сливками и подсластителями.
Это может быть связано со способностью кофе разгонять метаболизм, увеличивая количество сожженных калорий. Также кофе возбуждает симпатическую нервную систему. Это побуждает человека больше двигаться.
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Мария Фирсова