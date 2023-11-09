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Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье

09 ноября 2023, 13:18
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В домах людей, которые используют газовые плиты, превышен рекомендованный ВОЗ уровень опасного химического соединения — диоксида азота в воздухе.
Daily Mail пишет, что газовые плиты используются во многих странах — Франции, Испании, Италии, а также Румынии и Словакии. Данный способ приготовления пищи удобен и экономичен. При этом голландские исследователи выяснили, что использование газовой плиты увеличивает концентрацию диоксида азота в воздухе (NO2),

Исследователи из нидерландской организации прикладных научных исследований заявляют, что чем дольше используется плита, тем выше уровень NO2. Системы вытяжной вентиляции не справляются с такими соединениями.


Диоксид азота не особо токсичен, но является мощным окислителем. Способен вызвать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Вдыхание диоксида азота способствует развитию воспалительных заболеваний дыхательных путей, к примеру астмы.

Британские ученые считают, что те, кто используют газовые плиты, недостаточно осведомлены об их вреде.

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#здоровье
#дом
#квартира
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В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией
09 ноября 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные детские хирурги прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией желудка. Об этом сообщила

В больницу обратилась мама ребенка с жалобами на потерю веса и регулярное срыгивание. Во время диагностики специалисты выявили врожденный порок развития – мембрану пилорического отдела желудка.

«<…> Оперативное лечение мы провели малоинвазивным лапароскопическим путём, что сильно сократило восстановительный послеоперационный период, а так же снизило травматичность проведенного лечения. Трудность хирургического вмешательства заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре. В результате операция прошла успешно и важно, что в дальнейшем ребенок сможет жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений», - отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Стоит отметить, что в настоящий момент малыш начал набирать вес и хорошо питаться. Пациент все ещё находится под наблюдением специалистов.

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#заболевания
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На Камчатке выявили первый случай гонконгского гриппа
На Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа
09 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/scyther5

На Камчатке выявили первый подтверждённый случай сезонного гриппа А, известного под названием «гонконский». Об этом РИА Новости сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик.
Она отметила, что впервые этот штамм гриппа был выявлен в Гонконге в 1968-1969 годах, благодаря чему и получил своё название. Однако в настоящее время этот вид является обычным сезонным гриппом.

По словам Господарик, от этого штамма гриппа помогает вакцина «Ультрикс-квадри», которую предлагают жителям всех регионов России. При этом, по совету эпидемиологов, не стоит затягивать с прививкой, поскольку грипп опаснее коронавирусной инфекции и даёт более тяжёлые осложнения. 

Также специалист добавила, что эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как благополучная. 

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#грипп
#заболевания
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#штамм
#эпидемиологическая ситуация
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Британка родила в коме и не признала ребенка
09 ноября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

Жительница Великобритании родила дочь, когда находилась в коме из-за тяжелой инфекции, а очнувшись, не признала дочь.
Wales Online пишет, что 31-летняя Бекки Праут из Донкастера, графство Саут-Йоркшир, была на 27-й неделе беременности, когда её состояние резко ухудшилось. По словам её партнера Чада Малинга, 22 июля они ужинали в ресторане, неожиданно Праут начала разговаривать с американским акцентом.
 
«Она просто стала американкой, хотя на самом деле это не так, она из Донкастера. Ее акцент и характер — всё изменилось. Как будто она стала совершенно другим человеком», —вспоминает Малинг.
Потом у Прауд дважды случились припадки. Женщину госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. После чего диагностировали анти-NMDA-рецепторный энцефалит — тяжелую острую форму энцефалита, способная привести к летальному исходу. В мире зарегистрировано всего не более 30 таких случаев.
 
Спустя несколько недель, 18 августа, из-за осложнений беременности медики решили провести Праут кесарево сечение. Женщина находилась в коме. Позже результаты МРТ показали, что в яичнике британки находилась киста. Именно она стала причиной развития острой формы энцефалита. Хирурги удалили кисту, а через месяц после рождения дочери Праут пришла в сознание. Восстановление женщины займёт до 5 лет.
 
«Сначала она обнимает ребенка, и я говорю: «Посмотри, ты лучшая мама на свете». А через 3-4 минуты она говорит: «Это не мой ребенок», — говорит Малинг.
 Мужчина вместе с дочерью живёт в квартире рядом с больницей. Семья находится в тяжелом финансовом положении и эмоциональном состоянии.
 
«Это безумие, что некогда хорошая жизнь может так быстро измениться», — рассказывает мужчина.
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#родители
#кома
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Подмосковные врачи удалили женщине 20-сантиметровую опухоль яичников
09 ноября 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Балашихе врачи удалили у 56-летней женщины 20-сантиметровую опухоль яичников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в онкодиспансер с ранее выявленным увеличением объёма живота и кистой правого яичника. 

«На момент обращения опухоль достигла гигантских размеров, поэтому требовалось операция. Из-за размеров новообразования пришлось удалить матку вместе с придатками. Важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, это позволит своевременно обнаружить заболевание», — отметила заведующая онкологическим гинекологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.

Стоит отметить, что пациентку выписали через 10 жней после операции. Сейчас она находится под наблюдением специалистов по месту жительства. 

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#операция
#женщина
#опухоль
#обращения
#операции
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Нутрициолог Кабанов предупредил об опасности молока
09 ноября 2023, 02:10

Фото: iStock/naturalbox

Сердце, мозг и желудочно-кишечный тракт современного человека не нуждаются в таком количестве молока, которое предлагает ему современная промышленность, утверждает практикующий диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Кроме того, рассказал он порталу Pravda.Ru, частое употребление молочных продуктов способно привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
«Человек со своими «молочными» привычками потребляет слишком много насыщенных жиров. Отсюда проблемы с сердечно-сосудистой системой, риски деменции и повышенное давление», — говорит специалист.

Кроме того, современные молочные продукты содержат антибиотики и гормоны, что также может негативно влиять на здоровье.

Ещё одним опасным признаком употребления молока и молочных продуктов врач назвал непереносимость человеком лактозы. Данный углевод может не усваиваться человеком в связи с возрастом, генетикой, заболеваниями ЖКТ, причем люди об этом зачастую даже не догадываются. Если подобное происходит часто, то молоко пить точно не следует.

Альтернативой молочным продуктам, говорит доктор Кабанов, может быть растительное соевое молоко, так как оно не содержит лактозы, насыщенных жиров и имеет достаточное количество белка.

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#молоко
#врачи
#советы
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Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик
09 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/Pattadis Walarput

Детский врач-эндокринолог Анастасия Синицына заявила, что фастфуд из-за большого количества усилителей вкуса может вызывать привыкание. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что химические вещества, которые изменяют вкус пищи, действуют на организм человека подобно наркотику.

«Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием все больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — цитирует издание слова собеседницы.

Так, в составе еды быстрого приготовления часто имеются искусственные красители, которые могут негативно влиять на работу нервной системы, заключила Синицына.

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#консервы
#продукты
#вред
#терапевт
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Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
08 ноября 2023, 23:33

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-терапевт, кардиолог Елена Быстрова рассказала, чем может закончиться приём антибиотиков без назначения специалиста.
В беседе с «Вечерней Москвой» доктор предупредила, что неконтролируемое применение антибиотиков может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

Быстрова отметила, что люди часто назначают антибиотики сами себе и удивляются, когда лечение не срабатывает.

«Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению», — цитирует издание слова собеседницы.

Она подчеркнула, что решение о назначении антибиотиков может принимать только врач на основании диагноза, индивидуальных особенностей пациента, а также результатов анализов.

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#лечение
#врач
#антибиотики
#люди
#вирусы
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Врач Эдигер предупредил об опасных заболеваниях при заедах на губах
08 ноября 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что заеды на губах могут сигнализировать о таких опасных заболеваниях, как сахарный диабет, заболевания коры надпочечников, авитаминоз и вторичный иммунодефицит.
«Любые минимальные признаки могут свидетельствовать об очень серьёзных системных проблемах. Заеды – это в первую очередь маркер иммунодефицита, кандидоза и достаточно тяжёлых эндокринных заболеваний. Поэтому всегда, когда заеды появляются, надо, конечно, идти к терапевту и смотреть общее состояние организма», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Кроме того, ранки в уголках губ могут свидетельствовать о стоматологических проблемах, болезнях ЖКТ, а также аллергических реакциях.

При отсутствии патологических состояний по результатам обследования, заеды лечатся с помощью антибиотиков широкого спектра, местных антисептиков, метронидазола и противогрибковых препаратов.

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Диетологи предостерегли от трех видов супов

Иммунолог Жемчугов назвал гонконгский грипп обыкновенным заболеванием
#грипп
#здоровье
#врач
#заболевания
#лечение
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Более 2,7 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа
08 ноября 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Alernon77

В Санкт-Петербурге вакцинировано от гриппа более 2,7 млн жителей, а для достижения коллективного иммунитета необходимо привить ещё 10% населения города. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.
«Именно вакцинация является самой эффективной защитой от гриппа. Она рекомендуется всем, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профриска – медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Эргашев.

Он также отметил, что для удобства граждан продолжат работу мобильные пункты вакцинации от гриппа, которые можно найти у станций метро, а также в некоторых торговых центрах.

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Гонконгский грипп «захватил» РФ: в каких регионах есть заражения, как защититься

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#грипп
#вакцинация
#санкт-петербург
#здравоохранение
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