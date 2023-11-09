Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье

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Исследователи из нидерландской организации прикладных научных исследований заявляют, что чем дольше используется плита, тем выше уровень NO2. Системы вытяжной вентиляции не справляются с такими соединениями.
Британские ученые считают, что те, кто используют газовые плиты, недостаточно осведомлены об их вреде.
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