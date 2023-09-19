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Исследователи выяснили, какой продукт помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

PsyPost: Ученые выявили связь между употреблением сыра и болезнью Альцгеймера
19 сентября 2023, 13:21
Фто: istock / Sergei Fyss

Фто: istock / Sergei Fyss

Ученые из Южной Кореи провели исследования и выявили связь между регулярным употребление сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей.

Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее заметили, что японцы и японки, которые часто едят сыр, обладают хорошей памятью и внимательностью. Исследования опубликовал журнал PsyPost. В диагностике приняли участие более полутора тысячи японцев в возрасте от 65 лет.

Ученые проверили рацион испытуемых на количество потребляемого сыра. Затем их способности испытали с помощью небольшого обследования психического состояния. Обследование состоит из заданий на внимательность, память, навыки речи и письма. Если испытуемые набирали менее 23 баллов из возможных 30 — это значило что их когнитивные способности на низком уровне, что характерно для болезни Альцгеймера.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра внимательные и обладают лучшей памятью. Кроме того, они питаются более разнообразно и сбалансировано.

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#болезни
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В Коломенской областной больнице начали капремонт лечебного корпуса в Озёрах
19 сентября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Корпус, в котором проведут капитальный ремонт, 1986 года постройки, за это время там не проводился ремонт.

В рамках капитального ремонта специалисты приведут корпус к единому стандарту мединицских учреждений, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На капремонт лечебного корпуса в Озёра выделено 627 миллионов рублей. 

«Большое внимание при проведении капремонта уделяется созданию комфортных условий для пациентов. Благодаря работам, в стационарном корпусе в Озёрах все палаты будут малой вместимости — рассчитаны на пребывание 2-4 человек, кроме того, в каждой будет оборудован санузел», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Специалисты уже проводят демонтаж и в рамках проекта капремонта будет изменена планировка всего здания, заменены коммуникации и обновится система вентиляции. 

После проведения капитального ремонта в корпусе больницы будет расположено отделение плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, приёмное, реанимация и анестезиология. Также, в планах оборудовать отделение гериатрии на 25 пациентов. 

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#человек
#больницы
#специалисты
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В России идет рост заболеваемости коронавирусом
Число выявленных за неделю случаев COVID в России выросло почти на 50%
19 сентября 2023, 12:34

Фото: istockphoto / JHDT Stock Images LLC

Число выявленных за неделю случаев коронавируса в России увеличилось почти в полтора раза, следует из данных оперативного штаба.
За неделю с 11 по 17 сентября в России коронавирусом заболели 11,5 тысяч людей, что почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, тогда было выявлено 7,7 тысяч случаев.

На прошлой неделе были госпитализированы почти 2 тысяч человек, это на 20,6% больше по сравнению с предыдущей. По данным оперативного штаба, рост заболеваемости выявлен в 70 регионах, число госпитализаций — в 42.

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#коронавирус
#болезни
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Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе
19 сентября 2023, 12:32

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В посёлке Новосиньково Дмитровского городского округа прошёл Единый день диспансеризации, которую прошли порядка 400 человек.
Мероприятие было организовано на двух точках – в больнице и в ФОКе, рядом с которым в мобильных комплексах вели приём акушеры-гинекологи, можно было сделать флюорографию и вакцинироваться от гриппа.
«В планах у нас проведение дней диспансеризации не только в Дмитрове, но и Яхроме, а также других крупных населённых пунктах округа, чтобы сделать диспансеризацию максимально и удобной, и доступной для всех, кто хочет её пройти», — рассказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.
Жители в ходе диспансеризации прошли: анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию, сдали общий анализ крови, женщины посетили гинеколога и при необходимости проходили маммографию.
«Маме это просто физически необходимо, чтобы дальше получать лекарства по заболеваниям, то пришли. Организовано всё хорошо, всё удобно, а медики, когда видели, что мама незрячая — сразу подходили, чтобы помочь нам. Словом, впечатления самые хорошие», — рассказала жительница деревни Абрамцево Ксения Павлюк. 
Для проведения диспансеризации было задействовано более 30 медиков из областной больницы. 

Все результаты исследований жители смогут увидеть в личном кабинете на портале госуслуги.  
 
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Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего
19 сентября 2023, 12:31

Фото: iStock/NicoElNino

Врач-терапевт ИНВИТРО-ЮГ Константин Чайкин рассказал RuNews24.ru, что для здоровья отдых в бархатный сезон приоритетнее, чем в летний, так как происходит уменьшение ультрафиолетового индекса и температуры воздуха, которая становится наиболее благоприятной для организма.
По словам специалиста, в бархатный сезон (сентябрь – октябрь) снижается риск тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Он также отметил, что погода в первой половине сентября не будет сильно отличаться от конца августа, поэтому важно соблюдать все необходимые меры, которые обезопасят от получения теплового удара: ношение головных уборов, использование солнцезащитных кремов и нахождение в тени.

«Нельзя сказать, что он полезнее, скорее – безопаснее. Помимо перечисленных выше факторов, которые могут пагубно влиять на организм, также нужно понимать, что температура воды в море по-прежнему комфортная для купания, но количество отдыхающих уменьшается в связи с началом учебного года, санитарные условия улучшаются, частота кишечных инфекций снижается в разы», — цитирует Чайкина RuNews24.ru.

Терапевт подчеркнул, что в бархатный сезон рекомендуется отдыхать людям, которые страдают кожными заболеваниями.

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Названы фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
Врач Гинзбург перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
19 сентября 2023, 12:15

Фото: iStock/DenisMArt

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом можно включать в рацион зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом сообщает Москва 24.
«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды», — приводит слова специалиста Москва 24.

Диетолог отметил, что зеленые несладкие яблоки, малина и клубника обладают невысоким гликемическим индексом. Гинзбург подчеркнул, что диабетикам нельзя употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы, так как в них может содержаться большое количество сахара.

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#сахарный диабет
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Стало известно, чем могут быть опасны украшения для зубов в виде камней и страз
Инфекции и рваные раны: чем могут быть опасны стразы для зубов
19 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/LeventKonuk

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала «Вечерней Москве» о рисках процедуры установки камней и страз на зубы.
По мнению стоматолога, такую процедуру должен выполнять квалифицированный врач, лучше всего, если установкой декоративного элемента на зубы будет заниматься специалист в области косметической стоматологии. Во время процедуры произойдет очистка поверхности зуба, после чего будет нанесено на плоское основание драгоценного камня цементоподобное средство, чтобы приклеить украшение. 

Сообщается, что такая длительность процедуры минимальна, также она является безболезненной. Однако Сумцова отмечает, что иногда в такой процедуре используется сверление зуба. По словам специалиста, делать это не рекомендуется из-за высокого риска необратимого повреждения зуба. 

«Осложнения, связанные с любой перфорацией в полости рта, могут грозить воспалениями, кровотечениями, инфекциями, искривлением или повреждением зубов, рецессией десны, рваными ранами и шрамами», — цитирует Сумцову «Вечерняя Москва».

Отмечается, что основной негативный эффект такой процедуры — это локальная деминерализация зуба в месте нанесения страза, по этой причине повреждается зубная эмаль, а также ухудшается здоровье полости рта, увеличивается вероятность заболевания десен и кариеса.

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#зубы
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#заболевания
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Видновские врачи извлекли из ноздри 3-летнего ребёнка деталь конструктора
19 сентября 2023, 11:10

Фото: istockphoto / SeventyFour

В Видновскую больницу обратились родители 3-летнего ребёнка с жалобами на то, что он испытывает трудности при дыхании через нос.

В ходе обследования врачи нашли у ребёнка инородное тело в правой ноздре, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что малыш играл с конструктором и решил использовать одну из деталей не по назначению. 

«После проведения риноскопии в правой ноздре была обнаружена деталь конструктора. Уже плотно зафиксировавшееся в носовом ходе, инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа, носовых раковин. Инородный предмет был успешно извлечён», —рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Если бы родители не своевременно отреагировали на нарушение дыхания малыша, эта патология могла бы привести к сильному отёку, воспалению и синуситу.

Ведомство сообщает, что на сегодняшний день самочувствие малыша хорошее, его выписали.

При затруднении дыхания ребёнка необходимо срочно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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#родители
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#ребёнок
#здоровье
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Иммунолог Ярцева перечислила способы защиты от сезонных болезней
19 сентября 2023, 07:27

Фото: iStock/Drazen_Zigic

По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, методы профилактики от сезонных заболеваний, распространённых осенью и зимой, зависят прежде всего от образа жизни человека. Об этом она рассказала изданию «Лента.ру».
По словам специалиста, в этом смысле существует несколько потенциальных групп риска. Первая — это люди, ежедневно пользующиеся общественным транспортом и (или) работающие в закрытом, плохо проветриваемом помещении, где много сотрудников. А вторая группа — это дети, пожилые люди и те, чьё здоровье ослаблено теми или иными хроническими заболеваниями. Для обеих этих групп лучший способ не подхватить болезнь в осенне-зимний период заключается в профилактической вакцинации.

Терапевт напомнила, что, хотя вакцинация и не является панацеей от таких заболеваний, как грипп или коронавирус, но после её прохождения вакцинированный человек перенесёт заболевание в более лёгкой форме и с меньшими последствиями. Тем не менее, делать прививку обязательно не всем — многое зависит от того образа жизни, который ведёт человек.

«Если вы удаленно работаете, вы не вынуждены в общественном транспорте куда-то тащиться рано, вы высыпаетесь, занимаетесь спортом, хорошо питаетесь и не курите, то, в принципе, можете не вакцинироваться. Эти факторы очень сильно влияют на состояние здоровья и состояние иммунной системы», — подчеркнула Ирина Ярцева.

Кроме того, врач напомнила о необходимости обращаться за медицинской помощью тем, у кого диагностированы диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) или иные бронхолёгочные заболевания. Это необходимо затем, «чтобы врач проверял наличие хрипов <...> потому что, если не будет достигнут контроль по астме или хроническому обструктивному бронхиту — это уже риск того, что более тяжело будут протекать инфекции», — пояснила иммунолог.

Также доктор Ярцева посоветовала в связи с грядущим началом отопительного сезона регулярно проветривать помещение и следить за влажностью воздуха, так как при пересыхании слизистой и-за слишком тёплого воздуха в помещениях сезонные вирусы получают возможность почти без помех проникнуть в организм человека.

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

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#болезни
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#грипп
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#дети
#врачи
#иммунитет
#вирусы
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Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала о бесполезности супов при болезнях ЖКТ
18 сентября 2023, 23:41

Фото: iStock/iko636

Употребление супов не защищает человека от болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — таких, как гастрит или язва, рассказала врач-гастроэнтеролог и терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с порталом News.ru. Более того, в определённых случаях после супа может возникнуть ощущение тяжести в желудке.
«Гастрит, а уж тем более язва не могут возникнуть при отказе от включения в рацион супов. Кроме того, некоторые функциональные заболевания ЖКТ <...> не предполагают употребление супов, так как данное блюдо может провоцировать появление тяжести или боли в животе за счет своего объема», — пояснила специалист в беседе с News.ru

По её словам, польза от первых блюд, разумеется, есть — но только лишь при соблюдении баланса рациона по объему всех его составляющих: белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Причём делать это надо без ущерба для аппетита. А вот если из-за супа регулярно возникает дискомфорт, тяжесть в желудке или прочие неприятные ощущения, то лучше отказаться от них в пользу салата либо второго блюда.

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