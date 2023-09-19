Исследователи выяснили, какой продукт помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

Фто: istock / Sergei Fyss
Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее заметили, что японцы и японки, которые часто едят сыр, обладают хорошей памятью и внимательностью. Исследования опубликовал журнал PsyPost. В диагностике приняли участие более полутора тысячи японцев в возрасте от 65 лет.
Ученые проверили рацион испытуемых на количество потребляемого сыра. Затем их способности испытали с помощью небольшого обследования психического состояния. Обследование состоит из заданий на внимательность, память, навыки речи и письма. Если испытуемые набирали менее 23 баллов из возможных 30 — это значило что их когнитивные способности на низком уровне, что характерно для болезни Альцгеймера.
Исследователи пришли к выводу, что любители сыра внимательные и обладают лучшей памятью. Кроме того, они питаются более разнообразно и сбалансировано.
Читайте также:
Названы фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
В России идет рост заболеваемости коронавирусом
Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе