Из крупных частных клиник Москвы исчезла вакцина «Спутник V»

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В Москве замечен дефицит вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Информацию сообщает РБК, со ссылкой на данные столичных клиник.
По информации издания, вакцин нет в наличии в клиниках АО «Медицина», «Инвитро», «Мать и дитя» и EMC. Вместо «Спутника» гражданам предлагают делать прививку препаратом «Ультрикс Квадри». По словам специалистов из клиник, он защищает не только от гриппа, но и от новых штаммов ковида.
Эту информацию опровергла врач-инфекционист и глава Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова. Врач заявила, что «Ультрикс Квадри» не дает защиты от коронавируса. Она также подчеркнула, что препарат поможет предотвратить коинфекцию грипп-COVID.
Помимо этого, на сайтах клиник «Медскан», Екатерининская», «Скандинавия», «Поликлиника.ру», «Ниармедик» и «Хадасса» разместили информацию о проведении вакцинации. Но в «Поликлиника.ру» рассказали, что лекарств от ковида нет в наличии. В остальных медицинских учреждениях отказались от предоставления услуги по вакцинации от коронавируса.
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Эту информацию опровергла врач-инфекционист и глава Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова. Врач заявила, что «Ультрикс Квадри» не дает защиты от коронавируса. Она также подчеркнула, что препарат поможет предотвратить коинфекцию грипп-COVID.
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Алина Юрчак