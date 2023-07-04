Из подмосковного бюджета на лечение редких заболеваний выделили 1,2 млрд рублей

Из бюджета Московской области в этом году на лечение пациентов с редкими заболеваниями выделено более 1,2 млрд рублей. С начала года уже обслужены более 4 тыс рецептов более чем на 819,5 млн рублей. Об этом стало известно на заседании круглого стола комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, на котором обсуждали медицинскую помощь пациентам с орфанными заболеваниями.