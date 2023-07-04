Из подмосковного бюджета на лечение редких заболеваний выделили 1,2 млрд рублей

Фото: телеграм-канал Мособлдумы
Из бюджета Московской области в этом году на лечение пациентов с редкими заболеваниями выделено более 1,2 млрд рублей. С начала года уже обслужены более 4 тыс рецептов более чем на 819,5 млн рублей. Об этом стало известно на заседании круглого стола комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, на котором обсуждали медицинскую помощь пациентам с орфанными заболеваниями.
«Московская область – в числе лидеров по ведению пациентов с орфанными заболеваниями, обеспечению их лекарствами. Наш регион взял на себя финансирование заболеваний, не вошедших ни в федеральный перечень нозологий, ни в финансирование фондом «Круг добра». Это огромные средства», – подчеркнул глава профильного комитета Андрей Голубев.Сейчас в региональном сегменте федерального регистра числятся 1284 пациента, страдающих редкими заболеваниями. Для обеспечения их лекарствами на 2023 год предусмотрено 1,2 млрд рублей из бюджета Московской области.
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Лора Луганская