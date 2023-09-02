Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Известия: Новый гипермутант COVID-19 «Пирола» может стать доминирующим

Известия: Новый гипермутант COVID-19 «Пирола» может стать доминирующим

02 сентября 2023, 11:43
Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о повышении заболеваемости коронавирусом на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Кроме сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта «Омикрона».

Об этом рассказали специалисты в ходе опроса, проведенного «Известиями». Опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали «Пиролой». Он зафиксирован уже более чем в десяти странах, а число мутаций в его генотипе позволяет предполагать, что он способен лучше обходить иммунитет после вакцинации и перенесенного заболевания.

Вирусологи полагают, что подвид коронавируса «Пирола» может стать доминирующим во всем мире. Впервые замеченный во Франции, он уже распространился во многих странах. В Великобритании даже предложена программа повторной вакцинации из-за появления нового подварианта COVID-19. Главное отличие нового штамма — это огромное количество мутаций, происходящих за короткое время. Заболевание вряд ли станет тяжелее, так как в человеческой популяции уже закрепилась иммунная память, которая ослабит течение болезни. Но перспективы сохраниться в человеческой среде надолго у этого штамма есть, считают специалисты.

Читайте также:

Мясников: Всплеск COVID-19 будет, вакцины не помогут

Опрос: 83% петербуржцев не будут прививаться от COVID-19

Белый дом будет просить у Конгресса денег на борьбу с коронавирусом

#сми
#память
#специалисты
#программа
#болезни
#заболевания
#иммунитет
#штамм
#коронавирус
Читайте нас в
Кокосовое масло признали вредным для здоровья
Согласно исследованию бразильских ученых, употребление этого растительного продукта способно вызвать нарушения метаболизма и последующее ожирение
02 сентября 2023, 07:57

Фото: iStock/FabrikaCr

Согласно исследованию ученых из университета бразильского штата Кампинас, употребление кокосового масла может вызвать ожирение. Соответствующий вывод они сделали в статье, опубликованной в Journal of Functional Foods.
Ученые тестировали влияние кокосового масла на мышах в течение восьми недель. Животным давали масло первого отжима в эквиваленте примерно одной столовой ложки (13 граммов). По истечении этого времени у всех подопытных грызунов увеличился вес, появились более тревожное поведение и воспаление центральной нервной системы, жировой ткани и печени.

Выяснилось, что у них была нарушена способность ключевых гормонов — лептина и инсулина — влиять на чувство сытости и уровень сахара в крови. Кроме того, началась активная стимуляция процессов, отвечающих за синтез жира.

Исследователи подчеркнули, что длительное употребление кокосового масла приводит к значительным метаболическим изменениям, а те, в свою очередь, способствуют развитию ожирения и других заболеваний.

Ранее ученые из Колорадского университета выяснили, что фруктоза может привести к ожирению, диабету, жировой болезни печени. Результаты опубликовал журнал Philosophical Transactions. Фруктоза является природным сахаром. Она содержится во фруктах (яблоках, финиках, инжире, груше, черносливе), в овощах (артишоках, спарже, грибах, луке, красном перце), мёде, сахарной свекле, сахарном тростнике.

Читайте также:

Учёные выяснили, что фруктоза вызывает ожирение и диабет

Врач Гадзиян рассказал, от каких напитков может быть ожирение

Голикова раскритиковала Минздрав РФ из-за отсутствия программы по борьбе с ожирением

#ожирение
#ученые
#бразилия
#исследование
#масло
Читайте нас в
Онколог Иванов назвал анализы для выявления рака на ранних стадиях
01 сентября 2023, 20:23

Фото: istockphoto/zilli

Врач-онколог Антон Иванов рассказал, как распознать рак молочной железы. По словам специалиста, в этом могут помочь регулярные и частые обследования.
Как правило, на ранних стадиях рак не дает о себе знать, отметил медик в разговоре с изданием «Федерал Пресс». Чаще всего опухоль выявляют в процессе профилактических обследований. Залогом успешного лечения заболевания является его диагностика на ранних стадиях, подчеркнул врач.

Существует несколько методов диагностики рака груди. К основным из них относятся УЗИ молочных желез (до 40 лет) и маммография молочных желез (после 40 лет). Это обследование позволяет изучить структуру ткани молочных желез и определить наличие новообразование. Женщинам до 25 лет можно делать магнитно-резонансную томографию молочных желез. Это исследование позволяет получить максимально четкое и контрастное изображение груди, а значит определить, где ткань здоровая, а где появилась патология.

Также всем женщинам необходимо два раза в год проходить диспансерное наблюдение у врача-гинеколога. Кроме того, генетическое исследование мутаций в генах BRCA1/BRCA2 часто позволяет предотвратить развитие рака молочной железы.

Читайте также:

Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака

Ученые близки к прорыву лечения рака у детей

Доктор Мясников: Чай и кофе обладают противораковыми свойствами

#исследование
#врач
#опухоль
#диагностика
#развитие
#заболевания
#узи
#рак
Читайте нас в
В Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа в мобильных комплексах
01 сентября 2023, 14:12

Фото: Минздрав МО

Пройти вакцинацию от гриппа в Московской области с 1 сентября можно в мобильных комплексах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.
 
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку. 
 
Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. В министерстве напомнили, что в медучреждения поставлена современная и безопасная отечественная вакцина  «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри»..

Читайте также:

В Московской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью

Врач Продеус перечислил безопасные вакцины против гриппа


 

#минздрав мо
#вакцинация
#грипп
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Врач Вишнева рассказала, как лечить отит у детей
Врач Вишнева рекомендовала использовать местную комбинированную терапию при лечении отита
01 сентября 2023, 13:24

Фото: istockphoto.com/Inside Creative House

Профессор и заместитель руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей «Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского» Елена Вишнева заявила, что при лечении отита у детей лучше использовать местную комбинированную терапию.
Так, при отите лучше пользоваться комбинированными каплями, содержащими глюкокортикостероид и антибиотик широкого спектра действия, которые способны воздействовать на саму инфекцию и снимать воспаление.

«Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована местная комбинированная терапия», – пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Вишнева.

Она напомнила, что при наружном отите возникают зуд и отёк. В ухе скапливается сера, а цвет кожи органа меняется. При этом наблюдается ухудшение общего самочувствия. В таких случаях специалист рекомендовала незамедлительно обращаться к врачу.

До этого врач, телеведущая Елена Малышева напомнила о том, что наиболее полезным для здоровья является тёмный шоколад с наименьшим содержанием сахара. Как передают utro.ru со ссылкой на Первый канал, именно в тёмном шоколаде содержится больше катехинов, защищающих организм от негативного влияния радикалов и развития раковых клеток, чем в белом или молочном. По словам медика, эти вещества — отличные стимуляторы работы головного мозга.

Читайте также:

Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет

Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли

Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака
#врач
#рекомендации
#здоровье
#дети
#питание
Читайте нас в
В Подмосковье прооперировали подростка, который вывихнул плечо, гуляя со свиньёй
01 сентября 2023, 13:00

Фото: istockphoto / romaset

Подросток получил травму во время выгула питомца-свиньи. Животное резко побежало и дёрнуло за поводок, который держал хозяин.

15-ти летний пациент обратился в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) с жалобами на острую боль и деформацию в области плеча, а также ограниченную подвижность конечности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После исследования, врачи диагностировали пациенту закрытый вывих плечевой кости.

«Под общим наркозом устранен вывих и наложена гипсовая повязка. Сейчас руке требуется покой, а после снятия гипсовой повязки, в среднем через 3-6 недель, можно начинать реабилитацию травмированной руки», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.
Сейчас подросток чувствует себя хорошо, его выписали под наблюдение врачей.

Читайте также: 

Подмосковные врачи рассказали, к чему могут привести прогулки по обочине дороги.

Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки.

В Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку.
#врачи
#подросток
#пациент
#служба
#операция
Читайте нас в
Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака
Сомнолог Кудинов раскрыл, как недосып увеличивает риски развития рака
01 сентября 2023, 12:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В современном мире долгий и здоровый сон из привычной части жизни превратился в непозволительную роскошь. С детства все мы усвоили догму – «долгий сон – хорошо, недосып – плохо». Однако, сколько же на самом деле опасностей таит в себе недостаток сна?
О болезнях, которые обостряются на фоне недосыпа и как правильно «добирать» недостающее время сна, рассказал корреспонденту «Радио 1» сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

«Дело в том, что сон – это не просто отдых головного мозга. Он продолжает работать, занимается настройкой организма, формированием долговременной памяти», - объяснил эксперт. 

В краткосрочной перспективе, от недосыпа может снижаться скорость реакции, ухудшаться память, а также способность принимать взвешенные и адекватные решения, отметил Кудинов. В долгосрочной же – развитие артериальной гипертензии, увеличение массы тела, сахарный диабет, снижение активности иммунной системы. 

«Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются», - предостерег сомнолог. 

Кудинов строго подчеркнул, что ​сон – не простое удовольствие, а совершенно необходимая вещь, и им нельзя жертвовать ради работы. Чтобы высыпаться каждый день необходимо спать по 7-8 часов.

«Мы не можем выспаться впрок, но компенсировать недосып можно. Другой вопрос в том, что это нельзя делать за счет того, чтобы в выходные поспать подольше и встать попозже. Нужно ложиться пораньше, и за счет этого увеличивать продолжительность сна», - в завершении посоветовал Кудинов.

Читайте также: 

Доктор Павлова заявила о возможности сбросить лишний вес после 40 лет

Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли

Сексолог Джон рассказала о пользе от совместного просмотра порнографии
 
 
 
 
 
#отдых
#сон
#память
#сахарный диабет
#сомнолог
#иммунитет
Читайте нас в
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Проверь здоровье в парке»
01 сентября 2023, 12:40

Фото: istockphoto / demaerre

В субботу и в воскресенье, 2 и 3 сентября выездные бригады врачей будут работать в 11 городских парках.
«Мы начали проводить акцию впервые в прошлом году и возобновили ее в этом, так как видим положительный отклик людей. С начала этого лета свое здоровье в парках проверили уже более 7 тысяч человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В ходе осмотра у пациентов будет возможность пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры.

Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований.

Жители Подмосковья более 1 млн раз проконсультировались с врачом через интернет.
#интернет
#здоровье
#омс
#врач
#паспорт
#жители
#человек
#светлана стригункова
#полис
#анализы
Читайте нас в
Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки
01 сентября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Видновский перинатальный центр привезли женщину с обильным маточным кровотечением. Пациентке 35 лет.
Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у пациентки миому матки соответствующую 20 неделям беременности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ситуация уложилась тем, что из-за сильного кровотечения, у пациентки сильно упал гемоглобин.
«В связи с продолжающимся кровотечением нами была выполнена экстренная лапаротомия и удален миоматозный узел. Операция длилась полтора часа. Вес миомы составил 860 г. Важно, что при этом нам удалось сохранить пациентке репродуктивную функцию и в будущем она сможет забеременеть», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.
Врачи передали, что самочувствие пациентки улучшилось, но она до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.

Читайте также:

Сергиево-Посадские врачи спасли мужчину, сочетавшего таблетки для потенции с алкоголем.

Подмосковные врачи рассказали, к чему могут привести прогулки по обочине дороги.

Люберецкие врачи спасли жизнь пациента с ножевой раной в сердце.
#врачи
#операция
#дороги
#сердце
#жизнь
#служба
Читайте нас в
Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет
Доктор Павлова заявила о возможности сбросить лишний вес после 40 лет
01 сентября 2023, 02:48

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Телеграм-канале развеяла миф о том, что похудеть после сорока лет невозможно. По ее словам, сбросить лишний вес можно в любом возрасте.
Специалист отметила, что после 40 лет многие женщины даже не пытаются сбросить лишний вес, сваливая все на замедленный обмен веществ. Однако в действительности метаболизм у женщин с 20 до 60 лет практически не меняется, подчеркнула Павлова.

Помимо этого, менопауза тоже никаким образом не влияет на обмен веществ, добавила врач.

Читайте также:

Подмосковный кардиолог Хохлов посоветовал замену поваренной соли

Курение в подростковом возрасте вредит генам будущих детей

Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака

#врач
#женщины
#диета
#возраст
Читайте нас в
Достижения.рф