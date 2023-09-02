Известия: Новый гипермутант COVID-19 «Пирола» может стать доминирующим

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Вирусологи полагают, что подвид коронавируса «Пирола» может стать доминирующим во всем мире. Впервые замеченный во Франции, он уже распространился во многих странах. В Великобритании даже предложена программа повторной вакцинации из-за появления нового подварианта COVID-19. Главное отличие нового штамма — это огромное количество мутаций, происходящих за короткое время. Заболевание вряд ли станет тяжелее, так как в человеческой популяции уже закрепилась иммунная память, которая ослабит течение болезни. Но перспективы сохраниться в человеческой среде надолго у этого штамма есть, считают специалисты.
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