«Известия»: Нутрициолог Меньшикова назвала пять самых вредных продуктов, которые россияне едят почти каждый день

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Врач-нутрициолог, специалист сервиса «Теледоктор» Мария Меньшикова рассказала «Известиям» о пяти самых вредных продуктах, ежедневно употребляемых россиянами и ухудшающих качество их жизни. Это фастфуд, газированные напитки, магазинные полуфабрикаты, быстрозамороженные продукты и сладости.
Фастфуд содержит много насыщенных жиров, сахара, соли и добавок, что может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с желудком.
Полуфабрикаты, как правило, готовятся из низкокачественного сырья, содержат много соли, ароматизаторов и консервантов, что может негативно сказаться на пищеварительном тракте.
Быстрозамороженные продукты содержат консерванты, соль и сахар, что увеличивает их калорийность.
Сладости и газировка вредны для зубов, фигуры и могут вызвать сахарный диабет и нарушения в работе эндокринной системы.
Постоянное употребление этих продуктов продуктов может весьма негативно сказаться на качестве жизни, подчеркнула нутрициолог. Поэтому она советует вместо сладостей есть фрукты и ягоды, вместо газировки — пить обычную или артезианскую воду, а от фастфуда и полуфабрикатов, по возможности, вообще отказаться.
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Полуфабрикаты, как правило, готовятся из низкокачественного сырья, содержат много соли, ароматизаторов и консервантов, что может негативно сказаться на пищеварительном тракте.
Сладости и газировка вредны для зубов, фигуры и могут вызвать сахарный диабет и нарушения в работе эндокринной системы.
Постоянное употребление этих продуктов продуктов может весьма негативно сказаться на качестве жизни, подчеркнула нутрициолог. Поэтому она советует вместо сладостей есть фрукты и ягоды, вместо газировки — пить обычную или артезианскую воду, а от фастфуда и полуфабрикатов, по возможности, вообще отказаться.
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