JAMA Neurology: Уменьшение сна связано с развитием деменции

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Австралийские учёные из Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне пришли к выводу, что уменьшение количества сна даже на 1% в год связано с увеличением риска развития деменции на 27%. Об этом пишет JAMA Neurology.
В ходе исследования были проанализированы данные 346 человек старше 60 лет. Они приняли участие в исследованиях сна, которые проводились с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003 год. Выяснилось, что продолжительность глубокого сна в среднем снизилась к началу второго исследования, что говорит о медленном снижении с возрастом количества сна.
Отмечается, что за следующие семнадцать лет наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.
В публикации говорится, что глубокий сон поддерживает здоровое старение мозга, способствуя выведению из центральной нервной метаболических отходов, включая белки, агрегирующие при болезни Альцгеймера.
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Отмечается, что за следующие семнадцать лет наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.
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Диана Аванесян