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JAMA Neurology: Уменьшение сна связано с развитием деменции

01 ноября 2023, 05:04
Фото: iStock/LightFieldStudios

Фото: iStock/LightFieldStudios

Австралийские учёные из Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне пришли к выводу, что уменьшение количества сна даже на 1% в год связано с увеличением риска развития деменции на 27%. Об этом пишет JAMA Neurology.
В ходе исследования были проанализированы данные 346 человек старше 60 лет. Они приняли участие в исследованиях сна, которые проводились с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003 год. Выяснилось, что продолжительность глубокого сна в среднем снизилась к началу второго исследования, что говорит о медленном снижении с возрастом количества сна.

Отмечается, что за следующие семнадцать лет наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.


В публикации говорится, что глубокий сон поддерживает здоровое старение мозга, способствуя выведению из центральной нервной метаболических отходов, включая белки, агрегирующие при болезни Альцгеймера.

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#жизнь
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РИА Новости: Врач Тяжельников пояснил, сколько можно съесть в день тыквы
01 ноября 2023, 05:10

Фото: iStock/StudioBarcelona

Тыква — очень низкокалорийный овощ, но обладающий высоким гликемическим индексом, говорит главный внештатный специалист депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников. В беседе с РИА Новости он рассказал, сколько тыквы можно съедать без опасности для здоровья.
«Тыква очень низкокалорийная, но имеет высокий гликемический индекс. Поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах. Взрослые могут съедать 200 — 300 граммов в день, дети — 100 граммов», — отметил эксперт.

По словам доктора Тяжельникова, этот овощ благодаря витаминам В, А, С, РР, К, Т и Е содержит впятеро больше каротина, чем морковь. А ещё в её состав входят различные микроэлементы: калий, магний, железо, калий, цинк и фосфор.

Тыква улучшает пищеварение, обмен веществ, зрение, иммунитет и работу сердца и печени. Кроме того, в ней содержатся фитостерины, способствующие выводу так называемого «плохого холестерина». Из-за множества полезных свойств тыквы её часто добавляют в различные лечебные диеты.

Тяжельников добавил, что тыкву лучше всегда подвергать термообработке, поскольку в сыром виде она плохо переваривается и провоцирует вздутие живота.

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#врачи
#еда
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Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период
Врач Кочнева: Поддержать психическое здоровье помогут витамин B и магний
01 ноября 2023, 01:18

Фото: iStock/fizkes

Врач-диетолог Елена Кочнева заявила, что у многих людей на фоне недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут появляться симптомы аффективного расстройства - такие, как грусть, низкий уровень энергии, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и другие.
«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина. У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Чтобы избежать подобных состояний, доктор посоветовала дополнительно восполнять в организме поступление витамина D. Для этого в рацион нужно включить магний, витамины группы В и адаптогены.

Также сохранить психическое здоровье помогут несложные ежедневные привычки — например, вечерняя ванна с солями, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, занятия танцами или прослушивание классической музыки, заключила Кочнева.

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#здоровье
#жизнь
#врач
#витамины
#стресс
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В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем
31 октября 2023, 23:13

Фото: iStock/Foremniakowski

Новосибирские врачи впервые вылечили пациента с донорским сердцем от рака. У мужчины был диагностирован рак лёгкого четвертой степени, сообщили в национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.
Пациенту провели пересадку сердца 12 лет назад, всё это время его наблюдали врачи. В ходе очередного осмотра у мужчины была выявлена быстро прогрессирующая онкология.

Ему была назначена лучевая терапия. Медикам удалось добиться регресса онкологического заболевания.

«Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни», — рассказали в клинике.

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#врачи
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#сердце
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Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»
31 октября 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является неотъемлемой частью жизни, поэтому исключать его и бороться с ним в принципе бессмысленно.
Он отметил, что переизбыток стресса может негативно сказаться на здоровье. Поэтому, считает эксперт, нужно правильно относится к стрессовым состояниям.

«Стресс — это и есть жизнь. Гормоны стресса управляют всем. Психическое и физическое здоровье связаны напрямую. Потому что у тебя может быть идеальное физическое здоровье, но если у тебя депрессия, отсутствует интерес к жизни и нет целей, то ты будешь инвалидом, несмотря на свои физические данные», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#здоровье
#жизнь
#данные
#стресс
#депрессия
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Названа неожиданная причина обострения депрессии
Психиатр Жесткова: Депрессия может обостриться из-за изменений климата
31 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/simpson33

Врач-психиатр Елизавета Жесткова заявила, что люди, страдающие хроническими и психическими расстройствами, могут испытывать обострения депрессии из-за климатических и погодных изменений.
«У многих людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. В марте также может быть тяжело, так как ещё нет солнца, погода плохая и ресурсы за зиму кончаются. Но такие люди, как правило, знают о такой своей особенности». — отметила в беседе с NEWS.ru Жесткова.

При проявлении симптомов депрессии врач рекомендовала обратиться к специалисту.

Однако обычная осенняя хандра и плохое настроение в непогоду, по словам эксперта, необязательно может свидетельствовать о депрессии или психическом расстройстве. С такими симптомами можно справиться самостоятельно с помощью расслабления и хобби.

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Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы
31 октября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/santoelia

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал об опасности аневризмы – заболевании сосудов.
Он отметил, что признаками заболевания являются нарушение речи и перекос лица.

«Это неврологическая симптоматика. Здесь может быть всё: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что человек высовывает язык, а он у него отклоняется вправо или влево. Ещё может возникать парестезия конечностей с одной стороны», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

Он отметил, что аневризма характеризуется нарушением целостности сосудистой стенки. При этом, по словам врача, недугу могут быть подвержены и молодые люди.

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#нарушение
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#здоровье
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Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
31 октября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада Диетолог Елена Соломатина заявила, что тёмный 70%-ый шоколад обладает омолаживающими свойствами.
«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

По её словам, такой шоколад благотворно влияет на иммунную систему человека.

А врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев говорил, что омоложению клеток способствует употребление полезных жиров.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — добавил в беседе с «Москва 24» Арзамасцев.

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#шоколад
#питание
#здоровье
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Подмосковные больницы получили 50 единиц лабораторного оборудования
31 октября 2023, 16:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

За 2023 год в больницы Московской области поступило более 50 единиц лабораторного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждения закупили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью провести необходимую диагностику, что имеет принципиальное значение для постановки диагноза и назначения лечения. С начала года мы поставили в подмосковные медорганизации 57 единицлабораторной техники на общую сумму более 113 миллионов рублей<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что оборудование было поставлено в 25 больниц по всей Московской области. Также  в областной противотуберкулезный диспансер поступили специализированные анализаторы.

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#больницы
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Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья
Терапевт Кэй посоветовала пить кофе с водой, чтобы уменьшить вред кофеина
31 октября 2023, 15:34

Фото: istock / amenic181

Чтобы снизить вредное воздействие кофеина на организм, необходимо запивать его водой. Об этом рассказала терапевт Филиппа Кэй, ее слова приводит издание Metro.
Терапевт рассказала, что опасность кофе переоценивают, на самом деле он не несет такого вреда, как многие думают. Кэй объяснила, что кофе является мочегонным средством и может вызывать обезвоживание организма.

Поэтому она рекомендует запивать напиток станом простой воды, чтобы сохранить водный баланс. Врач заявила, что данный метод является довольно простым и полезным и благотворно влияет на метаболизм и пищеварение. 

 «Даже легкое обезвоживание влияет на физическую и умственную работоспособность», — предупредила Кэй.
Кроме того, она считает, что вода помогает лучше ощутить эффект бодрости от кофеина.

Ранее диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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