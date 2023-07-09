Journal of Fungi: бездомные собаки переносят смертельный для человека грибок

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Ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.
Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.
Во время нового исследования ученые выяснили, что бездомные собаки являются носителями устойчивых к лекарствам штаммов C. Auris, а домашние питомцы могут стать невольными резервуарами грибка.
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Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.
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Мария Фирсова