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Journal of Fungi: бездомные собаки переносят смертельный для человека грибок

09 июля 2023, 14:36

Фото: istockphoto/Osobystist

Ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.

Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.


Во время нового исследования ученые выяснили, что бездомные собаки являются носителями устойчивых к лекарствам штаммов C. Auris, а домашние питомцы могут стать невольными резервуарами грибка.

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#собаки
#грибок
#C. Auris
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Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу
09 июля 2023, 15:47

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы, в их числе и высококвалифицированные профессионалы, не могут найти подходящую работу в Британии, поэтому возвращаются на родину.
Мужчина, который работал на Украине хирургом-травматологом, рассказал изданию The New York Times, что он «потерял все».
 
Человек с медицинским дипломом разгружал товар в супермаркете, но теперь вновь стал безработным.
 
«Придется вернуться туда, где нас ценят», — сказал украинец, решив вернуться на родину.
Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации (врачи заполняют 800-страничную анкету) многие медики, которые покинули Украину, перестали работать в медицинской сфере.

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#беженцы
#Украина
#Британия
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В Пермском крае подросток избил и поджёг 16-летнюю девушку
09 июля 2023, 15:36

Фото: Istockphoto/YakobchukOlena

ЧП случилось в посёлке Октябрьский. 16-летняя школьница пошла гулять с другом. Подростки выпивали алкоголь.
Shot пишет, что пьяный подросток начал избивать свою подругу, а затем облил её жидкостью для розжига и кинул спичку.
 
Школьницу госпитализировали с ожогами 90% тела. Вскоре подростка задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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#Пермский край
#подросток
#школьница
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Путин примет участие в Форуме будущих технологий на следующей неделе
09 июля 2023, 15:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Также у Путина планируется совещание с постоянными членами Совбеза.

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

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#Путин
#Форум будущих технологий
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В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
09 июля 2023, 15:21

Фото: iStock/Stivog

Девочка полутора лет, которая пропала в Иркутске месяц назад, была найдена мертвой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники МЧС.

Напомним, 9 июня стало известно, что на берегу реки в Иркутске пропал полуторогодовалый ребенок. Девочка, под наблюдением матери, играла на берегу реки Ушаковки. Однако, в какой-то момент, женщина поняла, что дочь пропала из ее поля зрения.

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#Иркутск
#пропавший ребенок
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Франции подготовит новый пакет военной помощи Украине
09 июля 2023, 15:19

Фото: iStock/SimonLukas

Париж подготавливает новый пакет военной помощи Украине.
Об этом в эфире радио RFI сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По её словам, Франция продолжит поддерживать Украину.

Новые поставки военной помощи учтут самые насущные потребности ВСУ.
 
Также Колонна заявила, что Франция задействована в обсуждении «гарантий безопасности» Украины на период её интеграции в НАТО. Предстоящий саммит НАТО, по словам министра, придаст конкретное содержание перспективам вступления Украины в блок.

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция «с пониманием» относится к предполагаемым поставкам США кассетных боеприпасов Украине. Однако, по ее словам, Франция будет и дальше придерживаться конвенции по кассетным боеприпасам и не планирует использовать их или производить. Напомним, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. ЕЕ приняли 123 страны, в том числе Америка и Украина.

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#Франция
#ВСУ
#СВО
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Синоптик Тишковец предупредил о рекордном похолодании
09 июля 2023, 15:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к середине недели в Москве и Центральной России дневная температура воздуха будет составлять не выше плюс 16 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет. К выходным июльская погода стабилизируется. 

Тишковец подчеркнул, что в понедельник ожидается плюс 17 – плюс 22 градуса, а во вторник днем уже не выше плюс 14 — плюс 19 градусов.

Синоптик отметил, что такие похолодания случаются не чаще чем раз в 15 лет.

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#похолодание
#погода
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В Госдуме предложили ограничить число кур, которое можно разводить на дачах
09 июля 2023, 15:06

Фото: istockphoto/Ksenia Shestakova

Для внесения на рассмотрение в Госдуму готовятся поправки в закон о садоводстве, которые ограничат максимальное число кур и кроликов, содержащихся на дачах.
Об этом «Российской газете» сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он рассказал, что многим людям не нравятся крики петухов и другие издержки содержания на дачах сельскохозяйственных животных. В итоге Союз дачников постоянно получает жалобы от дачников, которые просят ограничить допустимое число птиц и животных.

Проект поправок включит требование соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм.
 
При этом депутат допускает, что однажды на дачах разрешат заниматься фермерством.

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#Госдума
#куры
#дача
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Испания назвала Россию главным поставщиком газа в июне
09 июля 2023, 14:56

Фото: istockphoto/tupungato

Энергетическая компания Enagas назвала Россию первым поставщиком газа в Испанию за июнь 2023 года.
За первый месяц лета Испания закупила у Росии сжиженный природный газ в эквиваленте 7 673 ГВт·ч. На российское топливо пришлось 26,8% от общего объема газа, который приобрела Испания.
 
С начала 2023 года у России испанское королевство закупило 41 145 ГВт·ч.
 
Отмечается, что объёмы экспорта российского газа в Испанию увеличились в 2022 году на 45%. Тогда Россия занимала 4 место по экспорту газа в страну. 

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#Испания
#газ
#поставки газа
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В Ленобласти женщина попыталась утопить сына после ссоры с его отцом
09 июля 2023, 14:24

Фото: iStock/Sinicakover

В Ленобласти мать поссорилась с отцом ребенка и пыталась утопить 4-летнего сына в ванне.
РЕН ТВ пишет, что в полицию обратился отец мальчика. По его словам, бывшая возлюбленная позвонила ему и сказала, что пыталась утопить их общего 4-летнего сына. Полицейские обнаружили 30-летнюю подозреваемую с ребенком в состоянии удушения. 
 
Женщина рассказала, что, поругавшись с бывшим сожителем, решила свести счеты с жизнью и убить сына. Но, когда мальчик начал захлёбываться, мать испугалась и вызвала скорую.
 
Ребёнка госпитализировали, а после в состоянии средней тяжести передали отцу. Мать ребёнка госпитализирована в психиатрическую больницу. 

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#Ленобласть
#полиция
#ребёнок
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