Ученые назвали самую комфортную для сна температура в комнате

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Ученые сделали вывод, что при температуре выше указанной снижается качество сна. Так, при 30°C человека ожидает беспокойный сон.
«Предыдущие исследования показали, что плохой сон может негативно повлиять на когнитивные способности, повысить стресс, беспокойство, усталость. Наши наблюдения указывают на возможность потенциально улучшить сон у пожилых людей путём создания более комфортной домашней обстановки», — говорится в публикации.
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