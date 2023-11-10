Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической

Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической

Аллерголог Продеус: Сосудосуживающие капли от насморка вызывают зависимость
10 ноября 2023, 04:42
Фото: iStock/Tetyana_Halanchak

Фото: iStock/Tetyana_Halanchak

Длительное и чрезмерное употребление сосудосуживающих капель от насморка может вызвать у человека привыкание, схожее с наркотической зависимость. Об этом в беседе с «Радио Sputnik» рассказал врач-аллерголог Андрей Продеус.
Врач пояснил, что длительное употребление таких капель приводит к возникновению у человека так называемого вазомоторного ринита. Это состояние характеризуется постоянным отёком слизистой оболочки носа, которая в результате становится крайне уязвима для бактерий и вирусов.

Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дыхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.


«Людей, использующих часто сосудосуживающие капли, в некоторой степени можно приравнять к наркоманам. Пациенты не могут обходиться длительное время без таких препаратов, не могут дышать без них, постоянно брызгают в нос, но отек возвращается», — подчеркнул аллерголог.

Кроме того, отметил Андрей Продеус, возникающий таким образом вазомоторный ринит считается трудноизлечимым. Поэтому любые сосудосуживающие капли без консультации с врачом можно применять только очень короткое время.

Читайте также:

Названы самые опасные методы лечения насморка

Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих

Хирург Гончарова объяснила зависимость от носовых капель
#здоровье
#советы
#врачи
Читайте нас в
В США врачи провели первую в мире пересадку всего глаза
10 ноября 2023, 05:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В США медики первый раз в мире выполнили операцию по пересадке целого глаза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз на сайте Университета Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).
«Команда хирургов из NYULH выполнила первую в мире трансплантацию всего глаза и части лица 46-летнему ветерану войны из Арканзаса, который пережил высоковольтную электротравму во время работы», — говорится в публикации.

Операция была проведена 27 мая при участии 140 хирургов, медсестер и других медработников. За это время пересаженный глаз продемонстрировал «замечательные признаки здоровья». При этом остаётся неизвестно, приобретёт ли глаз зрительные функции.

Отмечается, что мужчина также лишился части левой руки, подбородка, щеки, носа, губ и передних зубов.

В пресс-релизе подчеркивается, что эта операция стала единственной успешной комбинированной трансплантацией.

Читайте также:

В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией

Подмосковные врачи удалили женщине 20-сантиметровую опухоль яичников

Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного
#врачи
#операция
#глаза
#мужчина
#сша
#хирург
Читайте нас в
Американские учёные назвали восемь правил, которые помогут продлить жизнь
Учёные из Колумбийского университета рассказали, какие привычки продлевают жизнь
10 ноября 2023, 04:53

Фото: iStock/Paperkites

В США специалисты Колумбийского университета выяснили, какие восемь привычек способствуют сохранению молодости и долголетию. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
В первую очередь учёные порекомендовали сбалансировать питание с упором на свежие овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые. А вот сахар, соль, переработанные и жирные продукты, а также фастфуд лучше исключить совсем, посоветовали специалисты.

Также правилами активного долголетия учёные назвали регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек. Кроме того, важную роль в сохранении молодости играют полноценный сон (не менее семи часов в сутки) и регулярный контроль за уровнями в крови холестерина, глюкозы и артериального давления.

Учёные указали и на индекс массы тела, который должен сохраняться в пределах от 18,5 до 25.

Авторы исследования подчеркнули, что несложные правила позволят сохранить молодость, крепкое здоровье и бодрый дух долгие годы. 

Читайте также:

Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической

Онколог Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Диетолог Соломатина: Людям после 50 стоит отказаться от цитрусовых
#здоровье
#продукты
#сон
#овощи
#питание
#контроль
#сахар
#фрукты
#правила
#специалисты
#индекс
#соль
Читайте нас в
Онколог Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы
Онколог Егиев: Резкая потеря веса может указывать на рак поджелудочной железы
10 ноября 2023, 03:20

Фото: iStock/anyaberkut

Врач-онколог Валерий Егиев заявил, что резкая потеря веса и желтуха могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Об этом пишет РИАМО.
По словам специалиста, для диагностики этого заболевания необходимо сделать УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. Он пояснил, что при раке поджелудочной железы из протоков органа или железистых клеток развивается злокачественное новообразование.

Егиев подчеркнул, что нельзя игнорировать желтуху, сопровождающуюся болью в правом подреберье, резкой потерей веса без объективных причин и тёмным цветом мочи.

Чаще всего уточнение диагноза и подбор лечения осуществляется после биопсии, добавил онколог. Валерий Егиев призвал своевременно проходить плановые медицинские обследования и обращать внимания на возникающие симптомы.

Читайте также:

Врач назвал простые способы избавления от боли в спине

Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс. медицинских справок

Хирург Алексанян назвал три пластические операции, популярные у эскортниц
#врач
#симптомы
#кт
#заболевания
#узи
#онкология
#рак
Читайте нас в
Врач предупредила категорию россиян, которым серьезно могут навредить цитрусовые
Диетолог Соломатина: Людям после 50 стоит оказаться от цитрусовых
09 ноября 2023, 20:12

Фото: istock / pilipphoto

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторым людям страше 50 лет не стоит есть цитрусовые. О вреде плодов она рассказала «Вечерней Москве».
Эксперт объяснила, что после 50 лет становится сложнее противостоять аллергическим реакциям. Употребление апельсинов, мандаринов, лимонов и других цитрусовых также опасно тем людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету.

Ярко-оранжевые плоды содержат кислоту, которая улучшает пищеварение за счет стимуляции работы желудка, но при этом, они могут вызывать обострение болезней ЖКТ.

«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», — подытожила Соломатина.
Ранее Елена Соломатина заявляла, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Россию пришла «пирола»: чем опасен штамм, как не заразиться вирусом-мутантом

Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух

Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье

#эксперт
#диетолог
#счёт
#еда
#фрукты
Читайте нас в
Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс медицинских справок
09 ноября 2023, 19:54

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья в 2023 году оформили через интернет более 130 тыс медицинских справок. Услугу можно получить в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить её в несколько кликов и получить в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тыс медицинских справок», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба. 
 
Сейчас возможность оформления в онлайн-режиме доступна для девяти видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, для детского лагеря 079/у, сертификат о профилактических прививках, необходимая абитуриентам справка 086/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для занятий в спортивной секции. 
 
Получить справки онлайн можно по ссылке в разделе «Электронные мед. документы».

Читайте также:

В Подмосковье прооперировали трёхнедельного ребёнка с редкой патологией

Подмосковные врачи удалили женщине 20-сантиметровую опухоль яичников

В Подмосковье 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ


 
#светлана стригункова
#минздрав мо
#справки
#онлайн
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
Читайте нас в
Хирург Алексанян назвал три пластические операции, популярные у эскортниц
09 ноября 2023, 19:19

Фото: istockphoto/Asian

Самые популярные пластические операции у девушек, которые зарабатывают в эскорте - маммопластика, ринопластика и липофилинг.
Об этом рассказал «Газете.Ru» пластический хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, увеличение груди и изменение формы сосков являются популярными процедурами. Но клиенты девушек «ценят натуральную красоту», поэтому эскортницы увеличивают грудь до среднего размера. Также девушки обычно просят убрать горбинку, сделать спинку носа утонченной или приподнять кончик носа.

«Девушки приходили с запросом на так называемый инстанос — вздернутый, с тонкой и короткой спинкой», — рассказывает Тигран Алексанян.
Девушки часто просят сделать липофилинг. Данная методика позволяет убрать жировые отложения и переместить их в нужные места.

«Пластический хирург с помощью инъекций пересаживает жировые клетки пациента в зону, где тот хочет добавить объём», —добавил Алексанян.
Читайте также:

В Саратове женщина перепутала беременность с раком

Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой

Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки
#красота
#здоровье
#операция
Читайте нас в
Врач назвал простые способы избавления от боли в спине
Физиотерапевт Марго: Быстро снять боль в спине помогут холодные компрессы
09 ноября 2023, 17:31

gorodenkoff

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала о простых и эффективных способах облегчения боли в спине. Об этом пишет Daily Mirror.

Марго заявила, что существует ошибочное мнение, согласно которому при болях в спине нужно соблюдать покой. Однако по словам эксперта, нужно наоборот заниматься спортом. Она порекомендовала начинать с несложных физических упражнений, например йоги, плаванья или обычных прогулок.

«Если мышцы, поддерживающие позвоночник, будут сильными, то вероятность боли или травм уменьшится. Попробуйте упражнения, которые укрепят мышцы спины и корпуса», — советует врач.
Она также добавила, что от болезненных ощущений помогают холодные компрессы и прохладный душ. Физиотерапевт также обратила внимание на противовоспалительные препараты, которые после консультации вам может выписать доктор.

Марго также сказала, что важно изменить ежедневные вредные привычки — перестать есть и работать на диване или в кровати. Помимо этого, она посоветовала сидеть прямо, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии. Также, для снятия нагрузки со спины она советует подкладывать подушку между коленями. 

Читайте также: 
В Россию пришла «пирола»: чем опасен штамм, как не заразиться вирусом-мутантом

Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух

Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье

#врач
#консультации
#мнение
#препараты
#больные
Читайте нас в
Россиянам раскрыли неочевидные симптомы проблем с сердцем
Врач Забелян назвала боль в животе одним из симптомов проблем с сердцем
09 ноября 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Tharakorn

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Мария Зебелян заявила, что о проблемах с сердцем может говорить боль в верхней части живота.
«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, и вызывает дискомфорт в верхней части живота», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

По её словам, это не единственный симптом. Также на здоровье сердца стоит обратить внимание при головокружениях, обмороках, специфические кожные проявления, а также боль в икроножных мышцах при ходьбе и онемение ног.
При этом, специалист подчеркнула, что эти признаки не обязательно указывают на проблемы с сердцем, а могут быть вызваны другими факторами. При появлении таких симптомов стоит обратится к врачу.

Читайте также:

Кардиолог Дикур заявила об «омоложении» гипертонии

Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания

Кардиолог рассказала о неочевидной причине инфаркта
#кардиолог
#здоровье
#врач
#сердце
#симптомы
Читайте нас в
Стоматолог Автандилян: Зубы зимой могут болеть из-за дефицита витаминов
09 ноября 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Врач-стоматолог Луиза Автандилян заявила, что причиной боли в зубах в зимнее время может стать дефицит витаминов.
«Из-за недостаточности питательных и минеральных компонентов зубная эмаль становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, что может привести к развитию кариеса. Помимо этого, в межсезонье человеку может казаться, что зубы будто ноют, что также свидетельствует о нехватке кальция в организме», — отметила в беседе с Газета.ру Автандилян.

Для того, чтобы предотвратить или успокоить боль в зубах врач рекомендовала сменить зубную щётку, не пить горячие напитки на улице, а также нормализовать рацион питания так, чтобы в нём присутствовали продукты, богатые кальцием и витамином D.

Читайте также:

Врач Эдигер предупредил об опасных заболеваниях при заедах на губах

Стоматолог Юрченко объяснила связь болей в спине и зубах

Стоматологи раскрыли, на сколько на самом деле вырастут цены на услуги к Новому году
#врач
#зубы
#стоматолог
#здоровье
#зима
Читайте нас в
Достижения.рф