Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории. Думаю, что через пару месяцев здесь будет всё очень достойно и красиво. В колледже получают знания 392 студента. После ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий. Это позволит принять на 200 ребят больше», – сказал Воробьёв.Он подчеркнул важность привлечения врачей и среднего медицинского персонала.
«Уже есть результаты – за прошлый год плюс 390 медсестёр и фельдшеров. Будем продолжать работать в этом направлении. К нам приезжают из других регионов, но важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медколледжи Подмосковья», – добавил губернатор.Здание Дмитровского филиала областного медколледжа №1 было построено в 1966 году. С тех пор в нём ни разу не было капремонта.
«В прошлом году все подмосковные медколледжи были объединены в образовательный комплекс, который включает главное здание и 18 филиалов, по всей области. Среди них – Дмитровский филиал. Здесь полностью заменят мебель, оргтехнику, симуляторы, муляжи. Студенты приедут в полностью обновлённое учебное заведение», – сказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян.Работы планируют завершить в конце сентября – на три месяца раньше срока. Объект готов на 55%.
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