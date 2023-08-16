Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока

На территории жилого комплекса «Люберцы» одноименного городского округа открыли медицинское учреждение на 600 посещений в смену.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

Застройщиком поликлиники стал девелопер проекта Компания «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Новое медицинское учреждение смогут посещать и взрослые, и дети.

Взрослых пациентов будут принимать врачи: стоматологи, ренгенологи, хирурги, акушер-гинекологи, физиотерапевты и другие. Для всех пациентов организуют кабинеты для прохождения вакцинации и сдачи анализов.





Новое медучреждение оснащено современными оборудованием, также адаптировали здание для удобства маломобильных граждан, создали комфортные залы ожидания, санузлы и просторные кабинеты врачей.





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