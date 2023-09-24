Кардиохирург Лысенко рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни

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По словам завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского Андрея Лысенко, среди долгожителей нет людей с ожирением.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» кардиохирург рассказал, что ожирение негативно сказывается практически на всех областях жизни.
Ожирение сопровождается артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушается дыхание. Любая операция несёт серьёзные риски.
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«Если у пациента ожирение, то заживление его ран будет хуже. Если у пациента после операции на сердце не заживают раны, это ужасно тяжелое осложнение», — рассказал Андрей Лысенко.
«Прооперировать аппендицит пациенту весом в 200 кг— тоже очень большая проблема. Тот же наркоз, та же искусственная вентиляция, та же рана, которая должна будет заживать», — подытожил Андрей Лысенко.Ранее исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль помогает при похудении. Орех предотвращает нарушение обмена веществ и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Все испытуемые страдали от лишнего веса или ожирения. Каждый испытуемый прошел программу, длившуюся 10 месяцев, направлению на сброс веса. Участники разделились на две группы. Первая в качестве перекусов ела миндальные орехи, а вторая крекеры или мюсли.
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Мария Фирсова