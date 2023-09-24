Кардиохирург Лысенко рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что каждому 50-летнему человеку необходимо корректировать свой рацион, так как в этом возрасте у людей происходят необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».