Кардиохирурги вытащили осколок из сердца и спасли бойца СВО

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Кардиохирург Александр Лищук рассказал, что данный случай является нестандартным, так как у бойца были множественные ранения головы и ног. На первом этапе нейрохирурги удалили ему множество осколков, после чего в отделении кардиохирургии удаляли осколок из сердца, который насквозь пробил левый желудочек и застрял внутри сердца.
«Вначале больной поступил в тяжелом состоянии, он был на искусственной вентиляции легких. Мы его подготовили к экстубации, удалили ему интубационную трубку. Когда он стал сам дышать, пошел на поправку частично, и уже в таком его состоянии, когда мы увидели нарушение ритма сердца, мы его готовили к операции», — цитирует издание слова собеседника.
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