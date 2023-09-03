Кардиолог Аниськович объяснила, чем опасен сон при свете

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Врач-кардиолог Оксана Аниськович рекомендует выключать свет ночью и плотно зашторивать окна.
Pogovorim.by пишет, что свет во время сна ухудшает регуляцию сердечного ритма. Это приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету и ожирению. Всё из-за того, что гормон мелатонин синтезируется в темное время суток, ночью его уровень в крови достигает максимального значения. 70% секреции мелатонина приходится на ночные часы.
Если оставить освещение в ночное время, создаётся препятствие для выработки мелатонина, который понижает температуру тела, давление, уровень глюкозы, а также замедляет все процессы для того, чтобы сон был глубоким и спокойным. Искусственное освещение нарушает баланс кортизола, показатели которого растут при свете. Высокий уровень «гормона стресса» понижает устойчивость организма к инсулину, вызывает учащённое сердцебиение, а также сказывается на давлении.
Ночной свет активизирует симпатическую нервную систему, из-за чего организм не переходит в режим отдыха. Давление и пульс не идут на снижение.
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Если оставить освещение в ночное время, создаётся препятствие для выработки мелатонина, который понижает температуру тела, давление, уровень глюкозы, а также замедляет все процессы для того, чтобы сон был глубоким и спокойным. Искусственное освещение нарушает баланс кортизола, показатели которого растут при свете. Высокий уровень «гормона стресса» понижает устойчивость организма к инсулину, вызывает учащённое сердцебиение, а также сказывается на давлении.
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Мария Фирсова