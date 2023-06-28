Кардиолог Беленков рассказал о влиянии генетики на здоровье сердца и сосудов

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«Начну с того, что у части людей есть врожденная толерантность к определенным лекарствам. Например, некоторые пациенты не реагируют на аспирин. Это мощный препарат, который очень эффективен для профилактики тромбозов», — цитирует издание слова собеседника.
«Генетический анализ может достоверно показать так называемые моногенные заболевания. То есть врожденные. В основном это редкие, орфанные патологии», — добавил кардиолог.
По его словам, такие тесты с определенной долей вероятности выявляют предрасположенность к ряду заболеваний.
«О высокой степени достоверности я бы на сегодня не говорил, но если результаты теста убедят человека больше заботиться о своём здоровье, чаще показываться врачу, заняться спортом — это можно только приветствовать», — заключил Беленков.
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