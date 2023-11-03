Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания

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Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, какие продукты считаются самыми полезными для сосудов и сердца.
По словам специалиста, под сбалансированным питанием подразумевается не только диета и ограничения в употреблении определённых продуктов, но и качество употребляемых продуктов, с которыми в организм должны попадать витамины, микроэлементы и клетчатка. Об этом пишет «Газета.Ru».
Бирюкова посоветовала добавить в рацион рыбу, а также оливковое и подсолнечное масло.
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Бирюкова посоветовала добавить в рацион рыбу, а также оливковое и подсолнечное масло.
«Самой полезной является жирная рыба: сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы один-два раза в неделю профилактирует риски, связанные с развитием атеросклероза», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян