Кардиолог Бойков рассказал о «синдроме разбитого сердца»

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«Под воздействием ярких эмоций в кровь выбрасывается большой объем гормонов, который приводит к изменению формы стенок камеры сердца и практически полностью блокирует его функцию, имитируя на ЭКГ признаки инфаркта. Данное состояние сопровождается болью в сердце, как при инфаркте», — цитирует издание слова собеседника.
«Лечение данного заболевания требует проведения мероприятий по уменьшению действия гормонов для возвращения сердца к прежней форме», — заключил кардиолог.
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