Кардиолог Бродовская назвала факты о холестерине, которые должен знать каждый

Фото: Фотобанк Московской области
Кардиолог Бродовская: Холестерин необходим организму для выработки половых гормонов
Врач-кардиолог Татьяна Бродовская заявила, что холестерин необходим организму для выработки витамина D и половых гормонов. При этом отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности может привести к инсульту, инфаркту или стенокардии, отметила специалист в ходе беседы с Lenta.ru.
Она добавила, что холестерин необходим организму, а его излишки способны вызывать различные болезни. Кардиолог порекомендовала отказаться от красного мяса, сало и сливочного масла, чтобы снизить холестерин. Лучше наполнить свой рацион продуктами с большим содержанием полезных ненасыщенных жиров и клетчатки, заключила врач.
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«Так развиваются инфаркт, ишемический инсульт, стенокардия. Для снижения риска развития таких болезней необходим контроль «плохого» холестерина — ЛПНП», — цитирует издание слова Бродовской.
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Диана Аванесян