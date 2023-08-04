Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей

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Людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно следует соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова.
Поэтому людям с гипертонической болезнью очень важно в жару соблюдать особые меры предосторожности. Необходимо пить как можно больше жидкости, не менее двух литров в день, избегать прямого солнечного воздействия, не употреблять жирную и соленую пищу, носить одежду из легкой натуральной ткани и головной убор, а также ежедневно контролировать артериальное давление, заключила врач.
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Александр Бойцов