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Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей

04 августа 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно следует соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова.

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что жара часто способствует обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Нахождение на улице при повышенной температуре воздуха, особенно в условиях города, может привести к колебаниям артериального давления, сбоям в сердечных ритмах и другим проблемам. Резкое повышение артериального давления может привести к опасным последствиям и развитию таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, почечная недостаточность и так далее.

Поэтому людям с гипертонической болезнью очень важно в жару соблюдать особые меры предосторожности. Необходимо пить как можно больше жидкости, не менее двух литров в день, избегать прямого солнечного воздействия, не употреблять жирную и соленую пищу, носить одежду из легкой натуральной ткани и головной убор, а также ежедневно контролировать артериальное давление, заключила врач.

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#жара
#инсульт
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#врач
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Картофель и попкорн оказались не вредны для организма
Диетолог-консультант Алексей Кабанов развенчал миф о том, что картофель и попкорн обязательно должны испортить фигуру
04 августа 2023, 05:24

Фото: iStock/Roxiller

Вопреки сложившемуся мнению, картофель и попкорн далеко не всегда должны вредить фигуре. Об этом в беседе с «Лентой. ру» рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
По словам Кабанова, чаще всего набору веса способствуют не сами картофель и попкорн как таковые, а добавки к ним, различные соусы и масла. Например, картофель по природе своей весьма полезен, так как в нем много калия, витаминов группы В и аскорбиновой кислоты. Также он помогает работе сердца, улучшает работу ЖКТ и избавляет от изжоги.

Диетолог отметил, что картофель действительно калорийный продукт. Но он никак не повлияет на набор веса, если человек будет  употреблять его в разумных количествах и без добавок в виде сливочного масла и кетчупа. Такая же ситуация и с попкорном, калорийность которого без добавок в виде сахара и соли уменьшается вдвое.

«Многие продукты в чистом виде не так калорийны, как мы привыкли думать. Чаще всего вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде. Плюс ко всему на вес влияют привычки и отсутствие культуры питания. Например, нельзя запивать салат сладким соком или добавлять кетчуп к диетической куриной грудке», — заметил Алексей Кабанов.

Специалист призвал россиян добавлять в рацион больше растительных белков, которыми богаты бобовые (фасоль, горох, чечевица и т.д.), цельнозерновых продуктов, попробовать растительные молоко и мясо, а также веганские десерты.

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#диетолог
#картофель
#питание
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Хирург Шаров назвал самые опасные пластические операции
03 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto/Gumpanat

Первое место в списке заняла липосакция.
По словам Ильи Шарова именно на липосакцию приходится наибольшее количество смертей в сфере эстетической медицины, пишут «Известия».
 
В перечень опасных вмешательств входит и процедура по уменьшению и подтяжке груди, которая может привести к образованию плотных рубцов или язв.
 
Ринопластика также входит в данный список, часто операция требует повторного исправления. А каждое последующее хирургическое вмешательство грозит повреждениями сосудов, которые питают окружающие ткани носа.
 
«Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать, что приводит к необходимости реконструктивной хирургии, включая пересадку кожного лоскута с других областей лица», —предупредил хирург Илья Шаров.
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#операция
#красота
#хирург
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Стало известно, когда препарат от рака может стать общедоступным
Онколог Гутник: «Путь от молекулы до препарата длится в среднем 10 лет»
03 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/angelp

Врач-онколог Вадим Гутник прокомментировал сообщение о приближающемся завершении создания универсального средства от рака и отметил, что в среднем от исследований и создания лекарств до поступления их на полки аптек в медицине проходит 10 лет.
«Путь от молекулы до препарата на полочке длится в среднем 10 лет. Должны пройти клинические исследования. Конечно, в некоторых случаях мы этим пренебрегаем, как, например, с вакциной от COVID-19, чтобы остановить пандемию. Хотя многие к этому по-разному относятся», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Гутник.

Американские учёные работают над созданием универсального средства от рака. Исследователи разработали вещество, способное убивать раковые опухоли, но оставлять невредимыми здоровые клетки.

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#здоровье
#рак
#медицина
#болезни
#ученые
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В Москве школьница потеряла сознание, следуя диете блогерши из «ТикТока»
03 августа 2023, 19:16

Фото:istockphoto/ronstik

Утром 2 августа мать 13-летней школьницы заметила, как дочь побледнела и потеряла сознание.
Baza пишет, что женщина сразу вызвала скорую, решив, что дочь хотела совершить суицид. Но, когда девочка очнулась, то объяснила маме, что пыталась экстремально похудеть.
 
Девочка выпила 25 таблеток слабительного. О нём она узнала из «ТикТока» блогера Александры Котской, аудитория которой составляет 3 млн подписчиков. Она записала видео о своём свидании с парнем. Перед встречей выпила несколько десятков таблеток, чтобы «похудеть» за несколько часов.
 
Школьница решила повторить опыт Котской и потеряла сознание. В данный момент жизни девочки ничего не угрожает.

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Инфекционист Малышев: Американский способ борьбы с вирусами может стать «прорывом»
03 августа 2023, 19:15

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Николай Малышев заявил, что создание в США новых методик и препаратов в борьбе с неизлечимыми вирусами может стать прорывом в медицине.
«Сейчас существуют большие проблемы с созданием новых противовирусных препаратов, так как вирусы быстро мутируют. Поэтому данное изобретение может стать прорывом в создании новых противовирусных препаратов. Но должно пройти хотя бы несколько лет, прежде чем это будет использовано в практике», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

До этого, учёные Нью-Йоркского университета создали короткие молекулы, способные повреждать оболочку ряда смертельно опасных вирусов. На основе этого метода намерены создать специальные медицинские препараты.

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#изобретение
#препараты
#вирусы
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Воробьёв: более 160 медработников получат в этом году жилищные сертификаты
03 августа 2023, 19:09

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Подмосковье вручили ещё 31 жилищный сертификат врачам, фельдшерам и медсёстрам. Всего в этом году планируется выдать 296 жилищных сертификатов, в том числе 161 – медицинским работникам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем привлекать в регион медиков и поддерживаем тех, кто работает в Подмосковье. Для этого у нас есть ряд программ – «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, премии лучшим специалистам, надбавки, «Земля врачам», «Приведи друга», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – написал глава региона в своём Telegram-канале. 
Так, врач акушер-гинеколог Одинцовский больницы Людмила Голованова получила жилищный сертификат по программе «Социальная ипотека». В Подмосковье она работает с 2017 года и пока живёт в служебной квартире.

Екатерина Синкевич переехала в регион семь лет назад с Камчатки, работает участковым врачом-педиатром в Подольской детской больнице.

Николай Дыба – врач с 30-летним стажем. В Подмосковье переехал из Барнаула с женой и двумя дочками, работает в Люберецкой больнице врачом-рентгенологом. Сейчас выбирает новое жильё в Люберцах.  

Сергей Глотов – врач-эндоскопист в Королёвской городской больнице. Переехал из Воронежа год назад. Признался, что именно программа «Социальная ипотека» помогла принять такое решение. 

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#медики
#здравоохранение
#жильё
#социальная ипотека
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Врач Попова рассказала о правилах безопасного использования кондиционера в авто в жару
Врач Попова: при использовании кондиционера в авто важно не допускать резких перепадов температуры
03 августа 2023, 18:39

Фото: iStock/Lazy_Bear

Главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова заявила, что из-за работы кондиционера существует риск заболевания бронхитом, отитом, ларингитом и пневмонией. Об этом Попова сообщила «Известиям».
Попова считает, что вероятность заболевания связана с тем, что многие водители после жары садятся в салон машины сразу под поток ледяного воздуха. По словам врача, разница температур не должна превышать десяти градусов.

Специалист подчеркнула, что оптимальная температура в салоне машины должна составлять от плюс 22 до плюс 25 градусов. Температурные скачки крайне не рекомендованы для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 

Попова утверждает, что игнорирование технического осмотра кондиционера может привести к тому, что кондиционер может стать рассадником вирусов и аллергенов. Врач дополнила, что кондиционер сушит воздух, что делает слизистые оболочки уязвимыми для инфекций.

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Россиянам разрешили пить кофе из пластиковых стаканчиков
Врач Лапа назвала безопасным питьё горячих напитков из пластиковых стаканчиков
03 августа 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/butenkow

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа заявила, что употребление горячих напитков, таких, как чай или кофе, из пластиковых стаканчиков, является безопасным для здоровья, поскольку подобная посуда делается не из токсичных материалов.
«Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз не токсичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованны. Это невозможно. А вот с точки зрения того, что пластиковые пакеты не держат температуру, то есть можно обжечься, можно уронить», — пояснила в беседе с Газета.ру Лапа.

До этого Людмила Лапа заявляла, что отдыхающим на переполненных курортах во избежание инфекций рекомендуется промывать нос и чаще принимать душ, также можно носить маски. Эксперт добавила, что при плавании нельзя глотать морскую воду.

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#кофе
#чай
#рекомендации
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Россиянам рассказали, когда арбуз может быть смертельно опасен
Технолог Костина: Арбуз опасен при превышенной норме пестицидов
03 августа 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Maria Rzeszotarska

Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина заявила, что превышение нормы удобрений при выращивании арбузов увеличивает содержание нитратов, которые могут стать токсичными и вызвать серьёзное отравление, и даже смерть.
«Превышение норм применения удобрений в процессе выращивания бахчевых культур приводит к накоплению содержания нитратов в ягоде. Под воздействием ферментов организма и некоторых бактерий излишек нитратов превращается в гораздо более токсичные нитриты», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Костина.

А нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова призвала употреблять арбуз в первой половине дня. Она подчеркнула, что есть ягоду нужно в качестве десерта или в салате.

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#рекомендации
#здоровье
#врач
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