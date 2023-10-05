Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Кардиолог Деревянкина назвала признаки стенокардии

Кардиолог Деревянкина назвала признаки стенокардии

Кардиолог Деревянкина: Одышка может быть симптомом стенокардии
05 октября 2023, 00:39
Фото: iStock/Farknot_Architect

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Диана Деревянкина заявила, что дискомфорт и боль в области грудной клетки могут говорить о стенокардии. Об этом пишут «Известия».

По словам специалиста, к типичным признакам относится жгучая давящая боль за грудиной или левее неё. Обычно она появляется во время физической нагрузки, а после самостоятельно проходит.

«Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Однако важно понимать, влияет ли на одышку режим активности», — цитирует издание слова Деревянкиной.

Читайте также:

Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость

Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи

Солнечногорские хирурги спасли потерявшего два литра крови пациента
#врач
#здоровье
#кардиолог
Читайте нас в
Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость
04 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/foodandstyle

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие продукты способны вызывать сонливость. По словам специалиста, это сладости, белый рис, белый хлеб и картофель. Об этом пишет «Газета.ru»._
«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — цитирует издание слова собеседницы.

Тананакина отметила, что в регуляции сна важную роль играют магний и аминокислота триптофан. Она добавила, что для улучшения сна в рацион стоит добавить продукты, богатые магнием - например, орехи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад.

«Если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — заключила врач.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи

Врач рассказала о неочевидном симптоме цирроза печени у людей старше 50 лет

Российские ученые обнаружили новый экспресс-метод диагностики рака
#ученые
#продукты
#врач
#шоколад
#здоровье
Читайте нас в
Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи
Нутрициолог Вельможина рекомендовала смотреть на внешний вид орехов
04 октября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Нутрициолог, психолог, энергопрактик Анна Вельможина отметила, что при выборе орехов следует ориентироваться, в первую очередь, на внешний вид продукта.
«При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налёта, дырочек, сколов и плесени. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объёмные, издающие хруст ядра», — отметила в беседе с «Царьградом» Вельможина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявлял, что избыток массы тела опасен для здоровья, поскольку может нарушать обмен веществ и способствовать развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология.

«Для того, чтобы поставить диагноз «ожирение», человека необходимо взвесить. Есть понятие нормального веса. Самый простой метод расчета — это две последние цифры роста. Если рост человека 170 см, то его нормальный вес — 70 кг. С помощью индекса массы тела можно определить, есть ли у человека ожирение», — прокомментировал в беседе с «Вечерей Москвой» Гинзбург.

Читайте также:

Врач рассказала о неочевидном симптоме цирроза печени у людей старше 50 лет

Эндокринолог Шокур рассказала о проблемах с ЖКТ и давлением из-за орехов

Диетолог Гинзбург назвал грибы, замедляющие старение
#диетолог
#ожирение
#питание
#здоровье
#продукты
Читайте нас в
Солнечногорские хирурги спасли потерявшего два литра крови пациента
04 октября 2023, 16:51

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской областной больницы спасли 45-летнего мужчину с двухсантиметровой язвой двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациента доставили в больницу с низким давлением и без сознания. Учитывая тяжесть его состояния, результаты анализов и компьютерной томографии, мужчину сразу перевели в реанимацию. Там ему выполнили эндоскопические исследования и перелили кровь. 
 
После стабилизации состояния пациенту провели гастроскопию, которая показала двухсантиметровую язву двенадцатиперстной кишки с крупным кровоточащим сосудом на дне. Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции ему удалили две трети желудка.
 
Постоперационное восстановление прошло без осложнений, пациента выписали уже через неделю. Врачи напомнили пациенту о вреде употребления алкоголя.

Читайте также:

Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года

В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей

В Московской области проведут масштабную акцию по онкоскринингу
 
#минздрав мо
#здравоохранение
#мужчина
#пациент
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года
04 октября 2023, 15:32

Фото: администрация г. о. Реутов

В хирургическом корпусе клинической больницы подмосковного Реутова начался ремонт. Его планируют завершить до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Ремонт в здании хирургии сделают внутри и снаружи. В рамках работ планируется укрепить фундамент подвальных помещений, утеплить стены, покрасить их в серый цвет, заменить оконные рамы, установить кондиционеры. При этом процесс лечения и проведения операций продолжится.
«Переводить пациентов в другие корпуса не планируется. На время ремонта освобождаются помещения, людей переводят в соседние палаты. После проведения работ – замены окон, откосов – пациенты вернутся на свои места», – рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Реутовской клинической больницы Эдуард Прохоров.
Ориентировочный срок завершения ремонта составляет более трёх месяцев. В течение ближайшего времени планируется увеличение до 25 человек количества рабочих, трудами которых преобразится не только здание, но прилегающая территория.
«Материалы используются в соответствии с брендбуком, который утверждён Министерством здравоохранения Московской области. Это металлокассеты. Кроме этого, будет проходить реконструкция всех дорожек, которые находятся вокруг здания», – отметил Эдуард Прохоров.
Ремонт проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена». Программа включает мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения, приобретению оборудования, оснащению больниц автотранспортом и привлечению кадров.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей

В Московской области проведут масштабную акцию по онкоскринингу

В Коломенской больнице стала доступна биопсия щитовидки под УЗИ-контролем
 
#реутов
#больница
#капремонт
#станислав каторов
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Врач рассказала о неочевидном симптоме цирроза печени у людей старше 50 лет
Врач Васильева: Бледность кожи у людей старше 50 может говорить о циррозе печени
04 октября 2023, 14:58

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Гепатолог Наталья Васильева предупредила людей старше 50 лет о неочевидном признаке цирроза печени. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями»
Васильева объяснила, что на начальной стадии болезни у людей может наблюдаться потеря веса, слабость, сонливость, а также зуд и изменение цвета ладоней.

Врач обратила внимание на то, что люди могут не обращать внимание на эти симптомы, что делает невозможной диагностику болезни на ранней стадии. 

Также гепатолог заявила, что цирроз печени чаще находят у мужчин. Врач также дала рекомендации по ежегодной сдаче анализов на гемоглобин, лейкоциты и тромбоциты.

«При наличии обнаружении изменений в органе проводятся МРТ или КТ органов брюшной полости и ряд эндоскопических исследований, позволяющих исключить кровотечения», — заключила гепатолог.

Читайте также: 
Врач Харитонов: После COVID-19 могут начаться проблемы в работе ЖКТ

Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном

Дерматолог Ворожбит рассказала, чем опасно долгое ношение гель-лака
#врач
#мрт
#симптомы
#рекомендации
#кт
#болезни
#люди
Читайте нас в
Российские ученые обнаружили новый экспресс-метод диагностики рака
Ученые из ТГУ открыли метод обнаружения рака с помощью дыхания и капли крови
04 октября 2023, 14:04

Фото: istock / CIPhotos

Учёные Томского государственного университета разработали новый способ экспресс-диагностики состояния здоровья по капле крови или выдыхаемому воздуху. За несколько минут можно обнаружить признаки опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Информацию сообщают РИА Новости.

«Наш метод диагностики основан на компонентном анализе тканей, биологических жидкостей или выдыхаемого воздуха на молекулы-биомаркеры», — рассказал сотрудник лаборатории Денис Вражнов. 
Исследователи выявили, что по молекулярному профилю можно обнаружить рак на ранних стадиях. Среди них меланома (рак кожи) и глиома (агрессивная форма рака мозга). Как утверждают ученые, данный метод экспресс-диагностики будет широко распространен не только в медицине.

Специалисты также утверждают, что состав крови, мочи и слюны отражает состояние организма человека. При помощи метаболомики специалисты изучают молекулярные разные процессы в организме, в том числе патологические.

Читайте также: 
Врач Харитонов: После COVID-19 могут начаться проблемы в работе ЖКТ

Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном

Дерматолог Ворожбит рассказала, чем опасно долгое ношение гель-лака
#ученые
#специалисты
#экспресс
#лаборатории
#рак
#новости
Читайте нас в
В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 280 здоровых детей
04 октября 2023, 13:40

Фото: Минздрав МО

В Московской области с начала года родились 277 здоровых младенцев от ВИЧ-инфицированных матерей. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня каждая женщина с ВИЧ может родить здорового ребёнка. Если пациентка своевременно встает на учёт в женской консультации, проходит лечение в нашем Центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к младенцу составляет менее 1%», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Как отметил медик, будущим родителям важно при планировании беременности пройти обследование на ВИЧ. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до 1,5 лет.  

Своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как матери, так и малышу. Лечение проводится бесплатно. Информацию о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям можно узнать на сайте центра. 
 
Читайте также:

В Московской области проведут масштабную акцию по онкоскринингу

В Коломенской больнице стала доступна биопсия щитовидки под УЗИ-контролем

Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща
 
#минздрав мо
#здравоохранение
#вич
#спид
#мать
#ребёнок
#новорождённые
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российские врачи смогут назначать пациентам БАДы
Юрист Груздев: врачи смогут выписывать рецепты на БАДы
04 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/Alexey Koza

Врачи смогут назначать пациентам БАДы и выписывать рецепт на них. Об этом РИА Новости сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Уточняется, что мера одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. 

При этом, Груздев отметил, что медработники имеют право назначать только те БАДы, которые отвечают по качеству законодательству РФ и зарегистрированы в соответствии с ним. 

Кроме того, проектом запрещается распространять информацию о розничной торговле БАДами, в том числе и в дистанционной форме.

По словам Груздева, правительство РФ теперь может устанавливать качество БАДов, а также сырья для их изготовления. Также правительство наделяется правом устанавливать способы регистрации биологически активных добавок отечественных производителей. 

Читайте также:

Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN

Россияне пожаловались на аналоги лекарств, которые перестали ввозить в страну

Кардиолог призвал сделать все лекарства в России бесплатными
#лекарства
#врачи
#пациенты
#рецепты
Читайте нас в
В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав ужесточил контроль препаратов для прерывания беременности
04 октября 2023, 11:46

Фото: istock / fizkes

Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Информация об этом следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон и циклопентолат», — указано в тексте приказа. 
Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее Минздрав опубликовал пояснительную записку к проекту, в которой сообщалось, что внесение этих препаратов в перечень связно с продажей препаратов без рецепта. 

По мнению главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталии Долгушиной, домашнее применение препаратов для аборта может быть крайне опасно. Долгушина объяснила, что принимать такие средства нужно под строгим наблюдением врача.

Также отмечается, что предметно-количественный учет не повлияет на доступность средств экстренной контрацепции.

Читайте также: 

Врач Харитонов: После COVID-19 могут начаться проблемы в работе ЖКТ


Диетолог Глебов рассказал о пользе воды с лимоном


Дерматолог Ворожбит рассказала, чем опасно долгое ношение гель-лака
#минздрав
#интернет
#учёт
#препараты
#информация
Читайте нас в
Достижения.рф