Кардиолог Деревянкина назвала признаки стенокардии

Фото: iStock/Farknot_Architect
Врач-кардиолог Диана Деревянкина заявила, что дискомфорт и боль в области грудной клетки могут говорить о стенокардии. Об этом пишут «Известия».
«Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Однако важно понимать, влияет ли на одышку режим активности», — цитирует издание слова Деревянкиной.
Читайте также:
Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость
Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи
Солнечногорские хирурги спасли потерявшего два литра крови пациента
Диана Аванесян