Кардиолог Дикур заявила об «омоложении» гипертонии

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Кардиолог Оксана Дикур заявила, что сегодня болезнь повышенного давления встречается не только у пожилых, но и у молодых людей до 40 и даже до 30 лет.
«Из-за хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может наблюдаться у людей моложе 40 лет и даже моложе 30. Не стоит пренебрегать измерением артериального давления: этот простой и дешевый метод обследования позволяет вовремя поставить диагноз и назначить эффективное лечение, существенно снизить риск развития тяжёлых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Дикур.
Она добавила, что гипертония может привести к инфаркту и инсульту.
«Методы, которые позволяют посмотреть структуру тканей. Это различные томографии или графические исследования, когда вводится контраст в сосуд, в артерию, например, и смотрят, как он распространяется. После того как аневризма будет заподозрена на лучевых исследованиях, для уточнения диагноза обычно проводится ангиография», — пояснил в беседе с «Царьградом» специалист.
Он отметил, что в случае подтверждения диагноза необходимо обращаться к специалистам и проходить дальнейшее лечение.
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