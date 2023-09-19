Кардиолог Фомичева назвала болезни сердца, которые часто проявляются у подростков

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К заболеваниям сердца у подростков также относится инфекционный эндокардит. При таком заболевании воспаляется внутренняя оболочка сердца и клапанные структуры. Чаще всего оно вызвано бактериальной инфекцией.
«Другое достаточно распространенное заболевание у подростков — артериальная гипертензия. В молодом возрасте оно чаще всего является вторичным заболеванием, поэтому важно найти причину гипертонии», — приводит слова Фомичевой «Газета.Ru».
Кардиолог добавила, что если у ребенка появились боли в груди, учащенный пульс, обмороки или быстрая утомляемость, то нужно сразу же обратиться к врачу для диагностики и лечения.
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