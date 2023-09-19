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Кардиолог Фомичева назвала болезни сердца, которые часто проявляются у подростков

Врач Фомичева: ОРВИ и грипп могут привести к болезням сердца у подростка
19 сентября 2023, 14:06
Фото: iStock/kimberrywood

Фото: iStock/kimberrywood

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева заявила, что среди болезней сердца, которые зачастую проявляются у подростков, это врожденные пороки сердца. Это структурные аномалии, присутствующие у ребенка с рождения, однако ранее не были диагностированы. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что порок сердца может оставаться бессимптомным до определенного возраста. По словам кардиолога, также к болезням сердца у подростков относятся аритмии. Они могут быть не только наследственными, но и приобретенными. Они появляются в случае употребления наркотиков, длительного стресса или неправильного образа жизни. Если аритмии выявить своевременно, то их можно обратить.

К заболеваниям сердца у подростков также относится инфекционный эндокардит. При таком заболевании воспаляется внутренняя оболочка сердца и клапанные структуры. Чаще всего оно вызвано бактериальной инфекцией.


«Другое достаточно распространенное заболевание у подростков — артериальная гипертензия. В молодом возрасте оно чаще всего является вторичным заболеванием, поэтому важно найти причину гипертонии», — приводит слова Фомичевой «Газета.Ru».

Кардиолог добавила, что если у ребенка появились боли в груди, учащенный пульс, обмороки или быстрая утомляемость, то нужно сразу же обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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Вирусолог Аграновский развеял миф о новом штамме коронавируса «Пирола»
Вирусолог Аграновский: нужно переделать вакцину под новый штамм «Пирола»
19 сентября 2023, 14:02

Фото: IStock/peterschreiber.media

Московских врачей обязали принимать заболевших в масках и перчатках. Как сообщают СМИ, связано это с возвращением коронавируса и сезонной простуды. Кроме того, медиков готовят к новому штамму «пирола». Ранее о новом варианте коронавируса сообщил и Роспотребнадзор.
Как рассказал «Радио 1» профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский, новый подштамм «омикрона» похож на своих предшественников: он заразен, но почти не опасен. По словам специалиста, россиян не нужно переживать из-за нового вируса.
«Возможно, потребуется переделка вакцины под “омикрон”, и, в частности, под этот штамм. Потому что они меняются, они уходят от антител, которые образовались в ответ на ранее перенесенные коронавирусные инфекции. Это становится одной из сезонных ОРВИ», — сказал Аграновский.
Также вирусолог отметил, что возвращения антиковидных мер ждать не стоит. По его мнению, власти не будут снова вводить масочный режим и изоляцию, переделывать больницы под ковидные госпитали.
«Конечно, когда заболели тысячи людей, то кто-то может заболеть тяжело; есть люди с ослабленным иммунитетом, группы риска, — вот им можно сделать вакцинацию. Но “омикрон” — сам по себе обязательная вакцина. Он рано или поздно найдёт и ковидоскептика, и вакциноненавистника, и всех их проиммунизирует. Люди почихают, покашляют и приобретут антитела», — добавил Аграновский.
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#вирусолог
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«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом
JOEZ: Ученые назвали женский оргазм эволюционным атавизмом
19 сентября 2023, 13:47

Фото: istock / Deagreez

Женский оргазм долгое время оставался предметом исследований ученых. Ученые из университета в Пенсильвании пришли к выводу, что оргазм у представительниц прекрасного пола является атавизмом.

Исследование опубликовали в научном журнале Journal of Experimental Zoology. Оргазм у женщин не несет эволюционной функции, но может интерпретироваться как поощрение партнера или фактор изменений в теле женщины, который повышает шансы на зачатие.

Исследователи пришли к выводу, что женский оргазм является атавизмом. Атавизм это явление, при котором у человека проявляются признаки, утраченные в процессе эволюции, но присутствующие у далеких предков.

Так, например, у древних млекопитающих клитор был частью влагалища и во время полового акта предусматривалась его стимуляция. Но спустя время клитор «переехал» дальше от мочеполовой системы и стал менее стимулируемым органом. Именно этим ученые объясняют редкость и сложность достижения оргазма у женщин. 

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#ученые
#исследование
#женщины
#секс
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В Коломенской областной больнице начали капремонт лечебного корпуса в Озёрах
19 сентября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Корпус, в котором проведут капитальный ремонт, 1986 года постройки, за это время там не проводился ремонт.

В рамках капитального ремонта специалисты приведут корпус к единому стандарту мединицских учреждений, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На капремонт лечебного корпуса в Озёра выделено 627 миллионов рублей. 

«Большое внимание при проведении капремонта уделяется созданию комфортных условий для пациентов. Благодаря работам, в стационарном корпусе в Озёрах все палаты будут малой вместимости — рассчитаны на пребывание 2-4 человек, кроме того, в каждой будет оборудован санузел», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Специалисты уже проводят демонтаж и в рамках проекта капремонта будет изменена планировка всего здания, заменены коммуникации и обновится система вентиляции. 

После проведения капитального ремонта в корпусе больницы будет расположено отделение плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, приёмное, реанимация и анестезиология. Также, в планах оборудовать отделение гериатрии на 25 пациентов. 

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#больницы
#специалисты
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Исследователи выяснили, какой продукт помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера
PsyPost: Ученые выявили связь между употреблением сыра и болезнью Альцгеймера
19 сентября 2023, 13:21

Фто: istock / Sergei Fyss

Ученые из Южной Кореи провели исследования и выявили связь между регулярным употребление сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей.

Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее заметили, что японцы и японки, которые часто едят сыр, обладают хорошей памятью и внимательностью. Исследования опубликовал журнал PsyPost. В диагностике приняли участие более полутора тысячи японцев в возрасте от 65 лет. 

Ученые проверили рацион испытуемых на количество потребляемого сыра. Затем их способности испытали с помощью небольшого обследования психического состояния. Обследование состоит из заданий на внимательность, память, навыки речи и письма. Если испытуемые набирали менее 23 баллов из возможных 30 — это значило что их когнитивные способности на низком уровне, что характерно для болезни Альцгеймера.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра внимательные и обладают лучшей памятью. Кроме того, они питаются более разнообразно и сбалансировано.

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В России идет рост заболеваемости коронавирусом

Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе

#ученые
#сыр
#исследование
#память
#болезни
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В России идет рост заболеваемости коронавирусом
Число выявленных за неделю случаев COVID в России выросло почти на 50%
19 сентября 2023, 12:34

Фото: istockphoto / JHDT Stock Images LLC

Число выявленных за неделю случаев коронавируса в России увеличилось почти в полтора раза, следует из данных оперативного штаба.
За неделю с 11 по 17 сентября в России коронавирусом заболели 11,5 тысяч людей, что почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, тогда было выявлено 7,7 тысяч случаев.

На прошлой неделе были госпитализированы почти 2 тысяч человек, это на 20,6% больше по сравнению с предыдущей. По данным оперативного штаба, рост заболеваемости выявлен в 70 регионах, число госпитализаций — в 42.

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#роспотребнадзор
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#коронавирус
#болезни
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Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе
19 сентября 2023, 12:32

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В посёлке Новосиньково Дмитровского городского округа прошёл Единый день диспансеризации, которую прошли порядка 400 человек.
Мероприятие было организовано на двух точках – в больнице и в ФОКе, рядом с которым в мобильных комплексах вели приём акушеры-гинекологи, можно было сделать флюорографию и вакцинироваться от гриппа.
«В планах у нас проведение дней диспансеризации не только в Дмитрове, но и Яхроме, а также других крупных населённых пунктах округа, чтобы сделать диспансеризацию максимально и удобной, и доступной для всех, кто хочет её пройти», — рассказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.
Жители в ходе диспансеризации прошли: анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию, сдали общий анализ крови, женщины посетили гинеколога и при необходимости проходили маммографию.
«Маме это просто физически необходимо, чтобы дальше получать лекарства по заболеваниям, то пришли. Организовано всё хорошо, всё удобно, а медики, когда видели, что мама незрячая — сразу подходили, чтобы помочь нам. Словом, впечатления самые хорошие», — рассказала жительница деревни Абрамцево Ксения Павлюк. 
Для проведения диспансеризации было задействовано более 30 медиков из областной больницы. 

Все результаты исследований жители смогут увидеть в личном кабинете на портале госуслуги.  
 
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#больницы
#медики
#мама
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Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего
19 сентября 2023, 12:31

Фото: iStock/NicoElNino

Врач-терапевт ИНВИТРО-ЮГ Константин Чайкин рассказал RuNews24.ru, что для здоровья отдых в бархатный сезон приоритетнее, чем в летний, так как происходит уменьшение ультрафиолетового индекса и температуры воздуха, которая становится наиболее благоприятной для организма.
По словам специалиста, в бархатный сезон (сентябрь – октябрь) снижается риск тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Он также отметил, что погода в первой половине сентября не будет сильно отличаться от конца августа, поэтому важно соблюдать все необходимые меры, которые обезопасят от получения теплового удара: ношение головных уборов, использование солнцезащитных кремов и нахождение в тени.

«Нельзя сказать, что он полезнее, скорее – безопаснее. Помимо перечисленных выше факторов, которые могут пагубно влиять на организм, также нужно понимать, что температура воды в море по-прежнему комфортная для купания, но количество отдыхающих уменьшается в связи с началом учебного года, санитарные условия улучшаются, частота кишечных инфекций снижается в разы», — цитирует Чайкина RuNews24.ru.

Терапевт подчеркнул, что в бархатный сезон рекомендуется отдыхать людям, которые страдают кожными заболеваниями.

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#терапевт
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Названы фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
Врач Гинзбург перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
19 сентября 2023, 12:15

Фото: iStock/DenisMArt

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом можно включать в рацион зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом сообщает Москва 24.
«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды», — приводит слова специалиста Москва 24.

Диетолог отметил, что зеленые несладкие яблоки, малина и клубника обладают невысоким гликемическим индексом. Гинзбург подчеркнул, что диабетикам нельзя употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы, так как в них может содержаться большое количество сахара.

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#терапевт
#сахарный диабет
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Стало известно, чем могут быть опасны украшения для зубов в виде камней и страз
Инфекции и рваные раны: чем могут быть опасны стразы для зубов
19 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/LeventKonuk

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала «Вечерней Москве» о рисках процедуры установки камней и страз на зубы.
По мнению стоматолога, такую процедуру должен выполнять квалифицированный врач, лучше всего, если установкой декоративного элемента на зубы будет заниматься специалист в области косметической стоматологии. Во время процедуры произойдет очистка поверхности зуба, после чего будет нанесено на плоское основание драгоценного камня цементоподобное средство, чтобы приклеить украшение. 

Сообщается, что такая длительность процедуры минимальна, также она является безболезненной. Однако Сумцова отмечает, что иногда в такой процедуре используется сверление зуба. По словам специалиста, делать это не рекомендуется из-за высокого риска необратимого повреждения зуба. 

«Осложнения, связанные с любой перфорацией в полости рта, могут грозить воспалениями, кровотечениями, инфекциями, искривлением или повреждением зубов, рецессией десны, рваными ранами и шрамами», — цитирует Сумцову «Вечерняя Москва».

Отмечается, что основной негативный эффект такой процедуры — это локальная деминерализация зуба в месте нанесения страза, по этой причине повреждается зубная эмаль, а также ухудшается здоровье полости рта, увеличивается вероятность заболевания десен и кариеса.

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