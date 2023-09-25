Кардиолог Фомичёва перечислила привычки, разрушающие сердце

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«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — цитирует «Газета.Ru» слова специалиста.
Врач добавила, что к привычкам, негативно влияющим на сердце, также относятся неправильное питание и малоподвижный образ жизни.
«Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости», — предупредила Фомичёва.
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