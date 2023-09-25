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Кардиолог Фомичёва перечислила привычки, разрушающие сердце

Кардиолог Фомичёва: Соленая еда может провоцировать повышение давления
25 сентября 2023, 23:47
Фото: iStock/Foremniakowski

Фото: iStock/Foremniakowski

Врач-кардиолог Анастасия Фомичёва назвала привычки, разрушающие сердце.
«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — цитирует «Газета.Ru» слова специалиста.

Врач добавила, что к привычкам, негативно влияющим на сердце, также относятся неправильное питание и малоподвижный образ жизни.


«Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости», — предупредила Фомичёва.

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#болезнь
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Учёные выявили пять профессий, способных привести к старческому слабоумию
25 сентября 2023, 21:39

Фото: istock / LightFieldStudios

Ученые выделили 5 профессий, которые могут приводить к нарушению когнитивных способностей. Исследование опубликовал журнал Science Direct.
Ученые выяснили, что тяжелый физический труд увеличивает риск развития деменции на 15,5%. В исследования приняли участие 7 тысяч человек. По результатам эксперимента, у 902 человек была диагностирована деменция, у 2 407 развились когнитивные нарушения. 

Исследователи пришли к выводу, что тяжелый физический труд связан с развитием деменции. Так, самыми опасными профессиями стали работники медперсонала, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, работники сельского хозяйства и фермеры. Работники в этих сферах чаще других стоят на ногах и сталкиваются с перегрузами и стрессом. 

При этом, умеренная физическая активность в свободное время улучшает когнитивные результаты, а тяжелый труд и отсутствие отдыха приводит к «износу» разума и тела.

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#ученые
#исследование
#человек
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Мясников: Смартфоны могут привести к раку мозга
25 сентября 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что электромагнитное излучение смартфонов действительно может пагубно сказаться на здоровье и даже привести к онкологии головного мозга.
«Особенно это опасно для детей. Поэтому мы, кстати, и просим пользоваться наушниками, проводными или по Bluetooth. Главное — чтобы смартфон был подальше от головы», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Поскольку в современном мире очень трудно полностью избежать электромагнитного излучения от техники, то специалист рекомендовал как минимум не часто находится под линиями электропередач, не жить и не пребывать в местах источников радона.

Ранее Александр Мясников заявил, что пиво и вино снижают риски развития аневризмы аорты. Также полезны фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, а также нежирный сыр, чай, кофе и орехи.

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#смартфон
#здоровье
#врач
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Онищенко спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 до конца года
25 сентября 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/Natalya Vilman

Бывший главный санитарный врач РФ эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что до конца года в стране поднимется заболеваемость коронавирусом и гриппом.
Он подчеркнул, что при этих условиях ожидать пандемии не стоит.

«В этом году пандемии точно не будет, будет эпидемический рост гриппа, поднимется коронавирус, он обязательно поднимется, потому что для него такие же благоприятные условия, но это естественно, от этого мы никуда не денемся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Онищенко.

А вот уровень заболеваемости ОРВИ, по его словам. В этом году ожидается умеренным.

До этого Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. «Пирола» — подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.

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#орви
#рост
#коронавирус
#заболевания
#здравоохранение
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Врач Руженцова не увидела последствий прекращения ввоза немецкого «Микардиса»
25 сентября 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета Татьяна Руженцова заявила о том, что прекращение ввоза немецкого препарата «Микардиса» не повлияет негативно на здоровье россиян.
Она отметила, что лекарственное средство, содержащееся в «Микардисе», российские пациенты продолжат получать, но в препаратах с другими названиями. При этом, по словам специалиста, на здоровье граждан такая замена негативно не скажется.

«У нас много препаратов с действующим веществом телмисартан, «Микардис» – это торговое название телмисартана. Он производится в разных странах. Телмисартан отечественных и зарубежных производителей много лет принимают пациенты, их эффективность практически одинакова. При регистрации препарата в стране под другим торговым названием сопоставимость действия всегда доказывается, никаких проблем с дженериками я не вижу. Российские пациенты продолжат получать телмисартан, но под другими названиями», – пояснила в беседе с argumenti.ru Руженцова.

Ранее врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко заявила об опасности фастфуда, употребление которого может спровоцировать рак органов ЖКТ.

«Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты фастфуда готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов. Обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний», — прокомментировала в беседе с RT Марьенко.

Она рекомендовала отдавать предпочтение пище, приготовленной на пару или с помощью тушения.

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#здоровье
#врач
#пациенты
#лекарства
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Россиянам раскрыли, о каких заболеваниях может говорить повышенный аппетит
Врач Арзамасцев: Повышенный аппетит может говорить о гипертиреозе и диабете
25 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/AnaBGD

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что постоянное повышенное желание есть может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, в частности, о гипертиреозе и диабете.
«Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает», — добавил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

До этого российская певица Валерия рассказала, что для поддержания здоровья и красоты поддерживает определённый рацион питания, регулярно занимается физической активностью, посещает косметолога и старается вести активный образ жизни.

«Я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», — приводит utro.ru слова артистки.

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#певица
#диетолог
#питание
#здоровье
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Подмосковные травматологи прооперировали ребенка с вывихом и переломом обеих лодыжек
25 сентября 2023, 13:01

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 10-летний ребенок после неудачного падения на батуте, в результате которого он получил серьёзные травмы.

Юный пациент повредил обе ноги, у него наблюдался сильный отёк и деформация конечностей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи обследовали пациента, в результате которого подтвердили у него вывих стопы и перелом обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением отломков.

«Из приёмного отделения мы сразу взяли ребенка на операционный стол, потому что запредельное смещение непременно бы привело к ишемии конечности. Ребёнок мог бы остаться инвалидом. Было выполнено хирургическое вмешательство с использованием малоинвазивных техник, для того чтобы шрамы после операции не напоминали о негативном эпизоде из жизни пациента. После полного сращения отломков костей мы удалим металлоконструкции и проведём курс восстановительного лечения», — рассказал заведующий отделением Виталий Куваев.


На сегодняшний день состояние юного пациента улучшилось, его выписали из больницы, но он продолжает находиться под наблюдением врачей и в дальнейшем он будет проходить в МОДКТОБ восстановление после удаления металлоконструкции.

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Более 20 жителей деревни подмосковной Каширы прошли осмотр у узкопрофильных специалистов
25 сентября 2023, 12:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Врачебная бригада Каширской центральной районной больницы, состоящая из терапевта, эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики и стоматолога, провела приём и осмотр жителей деревни Яковское.
В рамках приёма врачи осмотрели 23 человек, каждому из которых провели необходимый комплексный осмотр, а также дополнительные процедуры по необходимости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Предварительная запись пациентов к тому или иному медицинскому специалисту проходила через участкового врача. Такие мероприятия позволяют пациентам регулярно контролировать состояние здоровья, а нам как медикам принимать своевременные меры для поддержания его на высоком уровне», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.
Врач-эндокринолог и врач-терапевт провели осмотр 7 человек. Ультразвуковую диагностику провели у 10 человек, используя современные методы для выявления возможных патологий или заболеваний.

Процедуру онкоскрининга полости рта с помощью люминесцентного стоматоскопа смогли пройти 8 человек. 


Все врачи уделяли особое внимание на общее состояние здоровья и выявление ранних признаков заболеваний.

В рамках выезда бригады рвачей, 10 человек смогли пройти диспансеризацию. 

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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола».
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#запись
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Углублённую диспансеризацию после коронавируса с начала года прошли 200 тыс жителей Подмосковья
25 сентября 2023, 11:35

Фото: Минздрав МО

Около 200 тыс жителей Подмосковья, переболевших коронавирусом, прошли углублённую диспансеризацию с начала 2023 года. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Углублённая диспансеризация позволяет своевременно обнаружить осложнения после COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем», – пояснила Стригункова.
Первый этап углублённой диспансеризации включает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента могут направить на второй этап углублённой диспансеризации – компьютерную томографию лёгких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
 
Пройти углублённую диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее чем через 60 дней после выздоровления. Записаться необходимо на портале госуслуг, по тел. 122, через чат-бот Денис в Telegram. Можно также обратиться непосредственно в поликлинику. 

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#минздрав мо
#коронавирус
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#диспансеризация
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола»
25 сентября 2023, 03:14

Фото: iStock/lusia599

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возвращении эпидемии COVID-19. Один из новых штаммов — «пирола», пишет Пятый канал.
«Пирола» заработал себе репутацию одного из самых свирепых штаммов коронавируса, который косит людей разного возраста.

В Роспотребнадзоре назвали симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них насморк, чихание, боль в горле, кашель, повышенная утомляемость и изменения в восприятии запахов.

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы, на которые нужно обращать внимание. При появлении нескольких из них в ведомстве советуют незамедлительно обращаться к врачам.

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#роспотребнадзор
#изменения
#симптомы
#коронавирус
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