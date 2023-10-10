Кардиолог Фомичёва рассказала, как сохранить здоровье сердца после 50 лет

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«Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30-60 минут в день, не менее 5 дней в неделю. Главное больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.
Кроме того, врач отметила важную роль здорового питания. Фомичева посоветовала придерживаться средиземноморской диеты — употреблять рыбу жирных сортов, стараться заменить насыщенные жиры на ненасыщенные, ограничить потребление соли и есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой.
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