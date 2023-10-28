Кардиолог Гаглошвили: Густота крови таит в себе смертельную опасность

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Кроме того, питание в целом должно быть сбалансированным. Выявить слишком густую кровь можно с помощью простых анализов. В этом случае врач рекомендует удалить из рациона сахар и чаще пить простую воду. В этом случае риск возникновения тромбоза, инфаркта или инсульта значительно снизится.
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