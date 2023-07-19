Кардиолог Хачирова рассказала, чем абрикосы полезны для сердца

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Абрикосы содержат много витаминов и минеральных веществ, в числе которых калий и магний. Последние крайне необходимы для сердечно-сосудистой системы элементы, которые помогают эффективно работать сердечной мышце. Об этом рассказала кардиолог и диетолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik.
«Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это и правда, и неправда», — подчеркнула она.Хачирова объяснила: абрикосы вылечить заболевание сердца, если оно уже есть у человека, однако могут быть очень полезны в качестве дополнительного источника калия и магния. Правда, необходимо учитывать, что одними лишь фруктами необходимую дозу этих элементов набрать не удастся.
По словам кардиолога, средняя порция употребляемых за день абрикосов не должна быть больше 100 — 150 граммов. Она напомнила, что фрукты и овощи должны составлять лишь 50% здорового рациона человека, в то время как вторая половина должна состоять примерно поровну из белков и углеводов.
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Артем Путинцев