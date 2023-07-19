Кардиолог Хачирова рассказала о пользе абрикосов для сердца

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Абрикосы полезны для здоровья человека, хотя и не обладают лечебным эффектом. Об этом рассказала врач-кардиолог Асият Хачирова
Кардиолог также прокомментировала гипотезу о вреде фруктов для тех, кто имеет избыточный вес. Специалист отметила, что тучные люди имеют склонность к диабету, поэтому для них рекомендованная суточная доза фруктов не должна превышать 400 граммов, чтобы не подвергать организм большой углеводной нагрузке. В любом случае, рацион должен быть сбалансированным и наполовину состоять из овощей и фруктов, заключила врач.
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Александр Бойцов