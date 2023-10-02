Кардиолог Хорошев назвал простые способы снизить давление без лекарств

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Сердечно-сосудистый хирург и врач-кардиолог Владимир Хорошев сообщил, как можно самостоятельно снизить артериальное давление без лекарственных препаратов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По мнению кардиолога, давление может повышаться из-за хронического стресса, неполноценного питания, употребления алкоголя и курения, а также лишнего веса.
Хорошев пояснил, что для снижения артериального давления сначала необходимо составить правильный рацион питания. Если человек страдает повышенным давлением, то ему необходимо ограничить себя в употреблении красного мяса: говядины, свинины и баранины. Также следует включить в ежедневный рацион баклажаны, кабачки и тыкву, которые помогут снизить высокие показатели давления.
По мнению сердечно-сосудистого хирурга, для того, чтобы снизить давление следует выполнять несколько упражнений. Одно из них — это легкое круговое поглаживание подушечки большого пальца руки. Такое упражнение «работает моментально», все показатели нормализируются без употребления лекарств.
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Хорошев пояснил, что для снижения артериального давления сначала необходимо составить правильный рацион питания. Если человек страдает повышенным давлением, то ему необходимо ограничить себя в употреблении красного мяса: говядины, свинины и баранины. Также следует включить в ежедневный рацион баклажаны, кабачки и тыкву, которые помогут снизить высокие показатели давления.
«Также я рекомендую выполнять движение стопами от себя — на себя. Можно сидя, лежа или стоя, если другой возможности нет. Делайте только все плавно — стучать пятками по полу не нужно! Это разрушает клапанный венозный аппарат нижних конечностей», — приводит слова Хорошева «Вечерняя Москва».
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Екатерина Коршунова