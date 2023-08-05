Кардиолог Хорошев предупредил об опасности жары для курящих людей

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Во время жаркой погоды у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В группе риска также находятся беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди с избыточным весом.
Следует также исключить повышенные физические нагрузки и пристальное внимание уделить рациону. Нужно исключить острую, жирную, тяжелую, мясную пищу, советует кардиолог. При высоких температурах предпочтение лучше отдавать овощной диете. Мясо стоит заменить рыбой. Нужно также есть гречку, кунжут, ягоды, орехи. Жаркую погоду лучше пережидать дома, чтобы снизить риск получения теплового удара, заключил эксперт.
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